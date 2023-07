Hollywoodski scenaristi v boju proti orodjem umetne inteligence

V začetku maja je na tisoče hollywoodskih televizijskih in filmskih scenaristov po neuspešnem pogajanju za višjo plačo in boljše delovne pogoje pričelo s stavko, ki močno zarezala v snemanja pogovornih oddaj ter ustvarjanje serij in filmov. Gre za prvo stavko ameriškega združenja scenaristov v zadnjih petnajstih letih (nazadnje so stavkali leta 2007, stodnevna stavka je industrijo stala 1,8 milijarde evrov), nedavno pa se ji je pridružil tudi igralski ceh.

Ena od poglavitnih skrbi scenaristov je vpliv umetne inteligence in orodij, kakršno je ChatGPT, na njihovo delo; od studiev zahtevajo omejitev oziroma zamejitev njene rabe (umetno inteligenco naj bi se uporabljalo izključno v raziskovalne, ne pa tudi ustvarjalne namene). Kot je za BBC dejala hollywoodska scenaristka Michelle Amor: »Nočem, da bi me zamenjali z nečim umetnim. Delo moje mame, ki je 35 let delala kot pakirka, sedaj robotika. To je morda še razumljivo, saj gre za fizično naporno delo, ampak mi ustvarjamo umetnost. Kdo bi si želel umetni ponaredek Picassa?«

Michelle Amor, ki poudarja, da odločno nasprotuje uporabi umetne inteligence pri pisanju scenarijev, je za BBC dejala še, da so pisci srce in duša celotne industrije. Če ne delamo mi, ne dela nihče – to vedo vsi«.

Scenaristka Melissa Rundle je ob tem dodala, da je bila šokirana, kako hitro je ChatGPT postal osrednje vprašanje spora: »Sprva sem bila presenečena, ker se je Chat GPT pojavil na videz od nikoder, toda takoj, ko sem se seznanila z njegovimi vedno večjimi zmogljivostmi, me je začelo skrbeti. Pomembno je razumeti, da pisci ne skušamo ustaviti napredka, skušamo le vzpostaviti nekaj osnovnih varoval pred delodajalci, ki vedno znova dokazujejo, da nas bodo, če se jim bo ponudila priložnost, brez obotavljanja izkoriščali.

Borimo se vsaj za regulirano uporabo umetne inteligence pri projektih in za razumevanje, da ne more pisati nobenega literarnega gradiva. Prav tako je ni mogoče uporabiti kot izvorno gradivo. Te dni sem videla odličen napis Umetna inteligenca nima travm iz otroštva. In to je zares pomembno, saj kot pisci ustvarjamo ustvarjamo zgodbe, ki se dotaknejo ljudi in pogosto segajo globoko v našo dušo.»

Elliott Kalan, komik in scenarist, ki je med drugim sodeloval pri seriji The Daily Show With Jon Stewart, pravi, da je ena največjih groženj prav možnost, da bodo direktorji studiev uporabljali umetno inteligenco za generiranje osnovnih premis oziroma zgodb za filme ali televizijske serije.

»Namesto da bi kupili izvirni scenarij ali televizijsko serijo ali celo najeli pisatelja, ki bi obstoječe delo prilagodil novemu mediju, bodo delali z računalniškim programom, ki bo izpljunil ideje za oddaje ali filme, nato pa pisatelju plačali majhen znesek, da jih predela in jih naredi predstavljive in zanimive«, je dejal za BBC.