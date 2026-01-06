Hollywoodski zvezdnik v boju za dom

Ameriški igralec Mickey Rourke, ki je bil nekoč eden največjih zvezdnikov v Hollywoodu, se je znašel v resni finančni stiski. Zaradi neplačane najemnine v višini 59.100 ameriških dolarjev mu grozi izselitev iz doma v Los Angelesu, njegov najemodajalec pa je proti njemu vložil tožbo za dolg in sodne stroške. Rourke je konec decembra prejel tridnevni izselitveni nalog, sodišče pa je potrdilo, da obveznosti ni poravnal.

Da bi preprečil izgubo doma, je bila z igralčevim soglasjem odprta spletna kampanja na platformi GoFundMe. Akcijo je sprožila Liya-Joelle Jones, njegova prijateljica in članica menedžerske ekipe. Namen akcije je, da bi zbrali 100.000 dolarjev za nujne stanovanjske stroške in pomagali igralcu; do zdaj je bilo zbranih približno 33.000 dolarjev. Po besedah Jonesove Rourke preživlja izjemno stresno obdobje, podpora javnosti pa mu daje upanje, da se bo znova lahko postavil na noge.

Rourke, ki je star 73 let, je marca podpisal najemno pogodbo in se vselil v hišo z bogato zgodovino – v njej je v 40. letih prejšnjega stoletja živel pisatelj kriminalk Raymond Chandler. Sprva je znašala najemnina 5200 dolarjev na mesec, pozneje pa se je zvišala na 7000 dolarjev, kar je po navedbah sodišča prispevalo k nastanku dolga.

Mickey Rourke je zaslovel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja s filmom Devet tednov in pol, v katerem je nastopil z osupljivo Kim Basinger in je postal pravi seks simbol. Igral je tudi v mračni umetnini Angelsko srce Michaela Chimina, v Barfly pa je upodobil znamenitega pisatelja Charlesa Bukowskega. Kasneje se je, na vrhuncu slave in razočaran nad filmsko industrijo, umaknil iz filmskega sveta in se posvetil profesionalnemu boksu, borbe so mu precej izmaličile obraz in tudi lepotne operacije niso pomagale, postal je skoraj neprepoznaven.

Leta 2005 se je Rourke vrnil med hollywoodsko elito z vlogo v Mestu greha, nov preboj pa je dosegel z vlogo v Rokoborcu, v katerem je upodobil ostarelega rokoborca, ki ga pestijo zdravstvene in psihološke težave. Vloga mu je prinesla zlati globus in nominacijo za oskarja.

Njegovo življenje zaznamujejo številni osebni in profesionalni vzponi in padci, kar po mnenju njegovih podpornikov razkriva tudi temnejšo plat slave.