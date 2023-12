Hrepenel je po običajnem življenju

Britanski deček Alex Batty, ki je bil pogrešan od oktobra leta 2017, ko je v Španiji izginil med počitnicami z mamo Melanie in dedkom Davidom, njegova babica in uradna skrbnica Susan Caruana iz Manchestra pa je takrat dejala, da sta ga sorodnika verjetno odpeljala v Maroko, da bi živel v »alternativni skupnosti«. Prejšnji teden je Alexa na gorski cesti v vznožju francoskih Pirenejev opazil dostavni voznik Fabien Accidini, ki je izvedel, da je zdaj 17-letni fant hodil štiri dni in noči in je namenjen v Touluse.

Accidini ga je odpeljal na žandarmeriji v mestu Revel, britanska policija pa je že poskrbela, da se je vrnil v Veliko Britanijo. Policija sumi, da je Alex zadnji dve leti živel v odročnih pirenejskih dolinah in se kot del potujoče komune selil iz kraja v kraj.

V nedeljo je zgodba dobila nadaljevanje. Oglasila sta se Frederic Hambye in Ingrid Beauve, lastnika kmečkega posestva v Camps-sur-l'Aglyju v južni Franciji, kjer oddajata sobe turistom, in razkrila, da je najstnik že leta 2021 z mamo in dedkom prvič prišel na njuno posestvo in od takrat občasno bival pri njiju.

»Veseli smo, da se je Alex po vsem tem času spet videl z najbližjimi,« je na tiskovni konferenci dejal Matt Boyle, pomočnik načelnika policije v Manchestru. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Do prejšnjega tedna, ko so fanta našli, nista vedela, da gre za pogrešanega Alexa, saj so jima povedali, da mu je ime Zach. Mama ni ostala, ker je »iskala prostor za življenje v duhovni skupnosti«, dogovorili pa so se, da bosta najstniku omogočila bivanje na posestvu v zameno za pomoč pri opravilih na vrtu in v kuhinji.

V naslednjih dveh letih je občasno bival pri njiju, vmes pa je obiskoval mamo, ki se je selila med Audejem in Ariegeem. Ingrid Beauve in Fred Hambye sta povedala, da si je želel hoditi v šolo in »se vrniti v običajno življenje«, z njim pa sta ravnala kot z družinskim članom. »Zach/Alex je imel prost dostop do hladilnika in naše hrane in je oboževal kuhanje. Rad je imel govejo obaro, špagete po bolonjsko, čokoladno torto in vegetarijansko hrano. Bil je previden in z veseljem je sodeloval v življenju na posestvu, ko je bil pri nas,« sta še razkrila.

Manchestrska policija je v soboto na tiskovni konferenci potrdila, da se je Alex vrnil v Veliko Britanijo in je zdaj tam, kjer želi biti. »Ta trenutek je bil nedvomno velik zanj in njegove najdražje in veseli smo, da so se lahko po vsem tem času spet videli,« je dejal Matt Boyle, pomočnik načelnika policije.