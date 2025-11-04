Hrvaška misica, s katero je nazdravil Viktor Knavs, favoritka na svetovnem izboru?

Takole je Viktor Knavs juilja nazdravljal s tedaj novopečeno hrvaško Miss Universe Lauro Gnjatović. FOTO: Darko Tomas/Cropix

»Ves svet navdušen nad hrvaško misico«, »Končno dekle, ki lahko zmaga« ali »Najlepša Hrvatica je krenila na pot, da postane najlepša na svetu« je le nekaj naslovov, s katerimi želijo na Hrvaškem bralce pritegniti k branju o visokih pričakovanjih pred razglasitvijo zmagovalke Miss Universe za letošnje leto.

To bo 21. novembra v Nonthaburiju na Tajskem.

Hrvaška kandidatka za ta naziv je Laura Gnjatović iz Zadra, ki ima stalni naslov južneje v Dalmaciji, v Dubrovniku. Trenutno na družbenih omrežjih žanje veliko navdušenja.

Na Tajsko je že odpotovala. Spomnimo, v slovenskih medijih je pristala ob boku Viktorja Knavsa, ko se je julija udeležil proslave ob stoletnici zagrebškega hotela Esplanade. V družbi tedaj še novopečene Miss Universe Hrvaške, ki je do tega naslova prišla prav v tem hotelu, je dvignil kozarec.

Kdo je Laura Gnjatović? Nedvomno visokorasla kandidatka, ki meri 191 centimetrov. Izšolala se je na medicinski šoli v Zadru, sedaj študira še v Dubrovniku. Delala je v urgentni zdravniški službi Dubrovniško-neretvanske županije, sedaj pa na polikliniki.

Ob tem je odbojkarica, ki je s klubom iz Dubrovnika osvojila tudi zlato medaljo prve hrvaške odbojkarske lige.

Slovensko misico pomagal izbrati tudi Borut Pahor

Slovenija je izbore za Miss Universe v zadnjem obdobju redno preskakovala, letos pa temu ne bo več tako. Na Tajsko je odpotovala tudi Miss Universe Slovenije Hana Klaut. Nacionalna žirija, ki sta jo med drugimi sestavljala tudi Borut Pahor in Helena Blagne, jo je septembra izbrala v prenovljenem kompleksu Odiseja. Tam je bil izbor po osmih sušnih letih, licenco za tekmovanje je prevzel Ivo Boscarol.

Zanimivo je, da tudi slovenska misica prihaja iz medicinskih vrst, je 29-letna doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici.