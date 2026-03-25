Hrvaška ima prvo uradno posvečeno devico

Hrvaški tisk se je danes – zanimivo, da na materinski dan oziroma katoliški praznik oznanjenja – razpisal o ženski, ki ji pripisujejo, da bo imela enega najprepoznavnejših položajev v tamkajšnjem cerkvenem življenju. Pišejo o Marti Kranjčec, učiteljici biologije, predvsem pa prvi hrvaški uradno posvečeni devici.

Kot navaja portal Slobodne Dalmacije, živi v Varaždinu, rojena pa je bila v Čakovcu leta 1983 kot edinka v družini profesorjev. Njena mati je prav tako profesorica biologije, oče pa fizik in univerzitetni profesor, tako da je tudi sama podedovala nagnjenje k naravoslovju. Po gimnaziji se je vpisala na študij biologije na zagrebški Prirodoslovno-matematični fakulteti, kmalu po diplomi pa je začela delati v šoli kot učiteljica.

Kot navaja omenjeni portal, se je že pred dvanajstimi leti z osebno zaobljubo trajnega devištva popolnoma posvetila Bogu skozi molitev in služenje. Šele letošnjega 2. februarja pa je v varaždinski katedrali od škofa Božeta Radoša prejela tudi obred posvetitve.

»Med študijem sem bila v nekaj zvezah. To so bili res čudoviti fantje, vendar sem nekje globoko v sebi vedela, da to ni moja pot. Čutila sem, da me Bog kliče v nekaj drugega. Vedela sem, da obstaja več možnosti, in nisem želela ničesar siliti. Potrpežljivo sem čakala in iskala odgovor,« je povedala v intervjuju za Bitno.net ter se spomnila, kako je začela iskati odgovore na vprašanja o Bogu, smislu maše in služenju drugim, njena duhovnost pa je sčasoma postajala vse bolj intenzivna.

Razmišljala je o redovniškem življenju, a se v samostanu ni našla, še navaja Slobodna Dalmacija. Namesto tega je odkrila »tretjo pot«, to je življenje posvečene device. Koliko bo to srečnejše od življenja tistih, ki so po lastni izbiri prav tako vzdržni, a ne potrebujejo javne, formalne potrditve, bo vedela sama.