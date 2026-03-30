Hrvaški alpinci prali denar tudi v Portorožu

Hrvaško še naprej pretresa škandal, povezan s tamkajšnjo smučarsko zvezo HSS. Nekdanji predsednik zveze Vedran Pavlek naj bi v zadnjem desetletju izčrpal skoraj trideset milijonov evrov z domnevno fiktivnimi posli prek tujih podjetij, nato pa je odšel v Turčijo in ni dosegljiv hrvaškim oblastem. Kot poroča Jutranji list, je Pavlek v nedeljo še vedno bival v istanbulskem hotelu Bosphorus.

Po navedbah Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je Pavlek organiziral kriminalno združbo, ki je delovala prek podjetij v Zagrebu, Avstriji, Lihtenštajnu, Monaku, Španiji, Rusiji, Madžarski, Švici, Srbiji, San Marinu, Slovaški in Italiji. Uskok sumi tudi, da se je Pavlek z neznanimi osebami dogovoril, da so HSS izdajali račune za storitve, ki jih niso nikoli opravili, ne da bi sklenili kakršnekoli pogodbe. HSS je nato te storitve plačal in tako od podjetij izvlekel denar – najmanj 29.895.815 evrov.

Interpolova tiralica

Pavlekova odvetnica Laura Valković je dejala, da dejstvo, da njenega klienta ni na Hrvaškem, ne pomeni, da je na begu. »Dejstvo je, da so hrvaški pravosodni organi začeli ukrepati, in dejstvo je, da o tem ni vedel ničesar. Zato je težko sklepati, da je na begu. Prav tako ni nevarnosti vplivanja na priče, ker ni sodil niti kakorkoli stopil v stik z nobeno od prič, prav tako ni nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja, saj ne zaseda več nobene funkcije,« je dejala odvetnica.

Po poročanju Jutranjega lista je turška policija v Istanbulu v sredo, takoj po začetku policijske akcije Hrvaškem, na podlagi mednarodne hrvaške preiskovalne zahteve zasegla Pavlekov mobilni telefon, prenosni računalnik in osebne zapiske. Vendar ga niso aretirali, saj za to takrat ni bilo zakonske podlage.

Okoliščine so se nato spremenile. Kot je dejal hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović, je bil za Pavlekom izdan Interpolov nalog za prijetje. Toda osumljenec kljub temu še vedno biva v luksuznem hotelu na obali Bosporja. Gre za petzvezdični hotel na evropski strani mesta, ki so ga zgradili v zgodovinskih vrtovih palače Dolmabahçe. Danes spada pod okrožje Nişantaşı, znano po luksuznih trgovinah in pestrem nočnem življenju.

Hrvaška smučarska pravljica

Pavlek, ki bo letos dopolnil 53 let, je v preteklosti kot alpski smučar nastopil na treh olimpijskih igrah, leta 1994 je bil v Lillehammerju celo zastavonoša hrvaške reprezentance. Tekmovalno kariero je zaključil zgodaj, pri petindvajsetih letih, nato pa je zaplul v trenerske in funkcionarske vode. Kot vodja hrvaške alpske smučarske reprezentance je od blizu spremljal vzpon Janice Kostelić in njenega brata Ivice, v navezi z zdaj že pokojnim zagrebškim županom Milanom Bandićem je v hrvaško prestolnico pripeljal Zlato kraljico, tekmo svetovnega pokala na Sljemenu. Dolga leta je bil eden najvplivnejših ljudi v hrvaškem alpskem smučanju, njegov sodelavec Nenad Eror pa je hrvaškim preiskovalcem razkril, da mu je pomagal zlorabljati položaj od leta 2021.

Nekdanjega predstavnika za stike z javnostjo na HSS so 31. januarja letos ob vstopu na Hrvaško zalotili s pošiljko 116 tisoč evrov in s seznamom ljudi, ki naj bi sodelovali pri nečednih poslih. Kot je dejal Eror, se je iz Italije najprej odpravil v Portorož, kjer ga je v hotelski sobi pričakal Pavlek. Eror mu je izročil paket, Pavlek pa je »del denarja ločil in ga dal v predal, del denarja pa razdelil v več ovojnic, na katere je napisal imena. Preostanek je zapakiral in mi dal tako ovojnice kot paket ter mi rekel, naj pot nadaljujem proti Zagrebu, denar pa izročim Damirju Raosu (nekdanji generalni sekretar hrvaške zveze, op. p.).«