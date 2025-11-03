Hudo trpljenje najsrečnejšega človeka na svetu

Ko je junija letos strmoglavilo letalo družbe Air India, so bili reševalci prepričani, da nesreče ni preživel nobeden od 242 potnikov in osebja na krovu, ki je bilo na poti iz Ahmedabada v London, a je kmalu po vzletu v Indiji strmoglavilo na gosto poseljeno območje. Motili so se. 40-letni Britanec indijskih korenin Visvaškumar Rameš, ki je sedel na sedežu 11 A, se je skozi luknjo v trupu letala uspel rešiti na varno, preden je letalo zagorelo. Posnetki moža, ki odhaja s prizorišča nesreče, v ozadju pa se vali gost dim, so obkrožili svet. »Odpel sem si pas, se z nogami zrinil skozi odprtino in se splazil ven,« je junija povedal za indijski državni medij DD News.

Zdaj je Rameš, ki z ženo in štiriletnim sinom živi v Leicesterju, prvič spregovoril za britanske medije. Za BBC News je povedal, da se počuti kot »najsrečnejši človek na svetu« in svoje preživetje opisal kot čudež, a hkrati dodal, da fizično in psihično izjemno trpi. V nesreči je življenje izgubil njegov mlajši brat Ajaj, ki je sedel nekaj sedežev stran. »Moj brat je bil moja velika opora. Vedno me je podpiral,« je dejal Rameš in priznal, da se vse od nesreče spopada s posttravmatsko stresno motnjo in se o svojih težavah ne more z nikomer pogovarjati. »Zdaj sem sam. Sedim sam v svoji sobi, ne pogovarjam se z ženo in sinom. Rad sem samo sam v svoji hiši,« je razkril in dodal, da so spomini na nesrečo preveč boleči, da bi jih obujal. Med pogovorom z novinarji je imel ob sebi predstavnika lokalne skupnosti Sanjiva Patela in tiskovnega predstavnika Radda Seigerja, ko je opisoval stisko, ki jo preživljajo on in njegova družina, pa se je večkrat zlomil. »Zame je po nesreči težko … Zelo težko. Fizično, psihično, tudi za mojo družino. Moja mama zadnje štiri mesece samo sedi pred hišo in ne govori z nikomer. Tudi sam ne govorim z nikomer. Z nikomer nočem govoriti niti ne morem veliko govoriti. Vse noči razmišljam. V sebi zelo trpim. Vsak dan je zelo boleč za celotno družino,« je priznal.

Po nesreči so Rameša oskrbeli v bolnišnici v Indiji, kjer ga je obiskal tudi sam indijski premier Narendra Modi, a ostale so mu bolečine v nogi, rami, kolenu in hrbtenici. Od nesreče ne more delati in voziti avtomobila, pri hoji pa mu pomaga žena. Njegovi bližnji pravijo, da je strt človek, družina pa je poleg vsega tudi v finančni stiski. Zahtevajo sestanek z vodstvom prevoznika Air India, saj trdijo, da je letalska družba z njim od nesreče slabo ravnala.

V nesreči je umrlo 169 indijskih državljanov, 52 Britancev in 19 ostalih. Predhodno poročilo, ki ga je julija objavil indijski urad za preiskovanje letalskih nesreč, navaja, da je bila oskrba motorjev z gorivom prekinjena le nekaj sekund po vzletu. Preiskava še poteka, letalska družba Air India pa je sporočila, da skrb za gospoda Rameša in vse družine, ki jih je prizadela tragedija, »ostaja njihova absolutna prednostna naloga«. Zaenkrat so mu ponudili 25.000 evrov vmesne odškodnine.