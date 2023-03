Hugh Grant od fiaska do triumfa

Podelitev oskarjev se je tradicionalno začela z rdečo preprogo. Za US TV je zvezdnike, ki so prihajali na najdaljšo noč v Hollywoodu, intervjuvala manekenka in model Ashley Graham (35), ki si je verjetno močno želela, da pred mikrofon ne bi povabila britanskega igralca Hugha Granta (62).

Najprej ga je vprašala, kaj je njegova najljubša stvar pri podelitvi oskarjev. Po nekajsekundnem premoru ji je odvrnil: »Fascinantno je … tu je celotno človeštvo. To je Vanity Fair (Sejem ničevosti, op. p.).« »Ja, seveda. Vse se vrti okoli Vanity Faira, to potrebujemo, da se sprostimo in malce zabavamo,« mu je odvrnila Ashley, pri čemer je imela v mislih tradicionalno zabavo ameriške revije, ki velja za družabni vrhunec večera.

Grant je imel očitno v mislih roman Williama Makepeacea Thackerayja iz leta 1848, v katerem pisatelj ironično opisuje britansko visoko družbo. Po začetnem nesporazumu je šlo vse samo še navzdol. Na naslednje vprašanje, koga se na prireditvi najbolj veseli in za koga stiska pesti, je igralec odvrnil: »Za nikogar posebnega.«

Že rahlo obupana se je Grahamova zatekla h klasičnemu vprašanju, kaj ima zvezdnik nocoj oblečeno. »Samo mojo obleko,« ji je odvrnil Grant in pristavil: »Ne morem se spomniti imena krojača.« Vprašala ga je tudi o filmu Nož v hrbet 2 (Glass Onion), v katerem je igral: »Povejte mi, kako je bilo igrati v filmu? Bil je krasen, res mi je bil všeč, rada imam trilerje. Kako zabavno ga je bilo snemati?« »No, v njem me skoraj ni, na platnu sem le kakšne tri sekunde,« ji je odgovoril Hugh Grant, ko ga je vprašala, ali je bilo snemanje kljub temu zabavno, pa ji je odvrnil: »Skoraj.«

Obupana Grahamova mu je za konec zaželela lep večer, Grant pa je vidno zavil z očmi. Intervju je postal viralen, oboževalci pa so se razdelili v dva tabora. Nekateri so prepričani, da je bil igralec, ki je sicer znan po smislu za črni humor in nikoli ne skopari s sarkazmom, neznosen, drugi so menili, da mu voditeljica preprosto ni bila kos.

Na prireditvi sta s soigralko iz filma Štiri poroke in pogreb Andie MacDowell podelila oskarja za najboljšo scenografijo. »Čudovito je biti tu. Namen, da sva danes tukaj, je dvojen. Najprej želiva opozoriti na pomen dobrega vlažilca kože. Andy ga uporablja vsak dan, jaz ga nisem še nikoli,« je Grant nagovoril občinstvo. Potem je s prstom pokazal na Andie MacDowell in rekel: »Še vedno osupljiva,« nato pa je pokazal še nase in pristavil: »V osnovi mošnja.« Zvezdniki, zbrani v gledališču Dolby v Los Angelesu, so bili navdušeni, Grant pa je očitno rešil večer.