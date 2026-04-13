Identiteta očeta bitcoina ostaja neznanka

Vlagatelje v bitcoin že dolga leta vznemirja vprašanje, kdo je Satoši Nakamoto, skrivnostni oče najbolj znane kriptovalute. Od leta 2009, ko je Nakamoto svetu predstavil bitcoin, je njegova identiteta nerazrešljiva uganka, s katero so se zaman spoprijemali številni preiskovalni novinarji, tehnološki zanesenjaki in ostali radovedneži. Prejšnji teden se je za hip zdelo, da je Nakamotu na sled prišel New York Times, toda britanski kriptograf in izvršni direktor Blockstreama Adam Back, ki ga je ameriški časopis izpostavil kot glavnega osumljenca, je navedbe zanikal.

»Satoši je verjetno nekdo, ki se ne pogovarja s filmskimi ekipami dokumentarnih filmov, preiskovalnimi novinarji in se ne udeležuje forumov ali konferenc s svojim pravim imenom, zato se zdi verjetno, da tega ne bomo nikoli izvedeli,« je v intervjuju za Yahoo Finance dejal Back.

»Dobro je, da njegova identiteta ostaja neznanka. Če bomo izvedeli, kdo je, bo to prineslo negativne posledice,« je v pogovorni oddaji Technology Business Programming Network dejal kripto milijarder Changpeng Zhao.

Kanadski poslovnež kitajskih korenin je pred kratkim postal posameznik z največjim premoženjem v kriptovalutah na svetu. Na tej lestvici je prehitel Billa Gatesa, vrednost njegovega kripto premoženja je ocenjena na približno 100 milijard evrov, vključno s približno 1400 bitcoini v vrednosti 92 milijonov evrov. Po njegovem mnenju mora bitcoin ostati decentralizirana kriptovaluta brez enega samega vodje, ki bi nanjo močno vplival ali bil tarča regulatorjev.

Prvi spomenik v čast očetu bitcoina so postavili v Budimpešti. Na fotografiji sta madžarska kiparja Reka Gergely in Tamas Gilly. FOTO: AFP

Novinar New York Timesa John Carreyrou je poldrugo desetletje analiziral dokumente, povezane z Backom, in ugotovil, da se njegovo pisanje ujema s pisavo Nakamota. Back je leta 1997 izumil Hashcash – sistem kibernetske varnosti, ki je bil neposredno omenjen v beli knjigi o Bitcoinu – in je bil eden prvih ljudi, ki jim je Nakamoto pisal po e-pošti, preden je javno predstavil bitcoin. Poleg tega se je Back umaknil s spleta okoli leta 2011, ko je Satoši izginil iz kripto skupnosti.

Če se bo izkazalo, da Back govori resnico – da torej ni Nakamoto –, bo to le še eden v vrsti neuspešnih poskusov razkrivanja identitete te enigmatične osebnosti. V HBO-jevi seriji Money Electric: The Bitcoin Mystery, ki jo je leta 2024 režiral Cullen Hoback, so kot Nakamota predstavili Petra Todda, razvijalca programske opreme Bitcoin Core. Tudi ta je navedbe zanikal. Pojasnil je, da avtorji dokumentarca sklepajo na podlagi šibkih, posrednih povezav, denimo časovnih sovpadanj in tehničnih znanj, kar po njegovem mnenju ne zadostuje za resno identifikacijo. Opozoril je tudi, da javno »razkrivanje« Satošija lahko posameznika izpostavi varnostnim tveganjem, saj gre za osebo, povezano z ogromnim potencialnim premoženjem.