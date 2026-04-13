    Identiteta očeta bitcoina ostaja neznanka

    Britanski kriptograf Adam Back, ki ga je New York Times izpostavil kot glavnega osumljenca, je navedbe zanikal.
    Čeprav Satoši uspešno skriva svojo identiteto, po svetu rastejo spomeniki z njegovo domnevno podobo. FOTO: Shutterstock
    Čeprav Satoši uspešno skriva svojo identiteto, po svetu rastejo spomeniki z njegovo domnevno podobo. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    13. 4. 2026 | 13:00
    3:27
    A+A-

    Vlagatelje v bitcoin že dolga leta vznemirja vprašanje, kdo je Satoši Nakamoto, skrivnostni oče najbolj znane kriptovalute. Od leta 2009, ko je Nakamoto svetu predstavil bitcoin, je njegova identiteta nerazrešljiva uganka, s katero so se zaman spoprijemali številni preiskovalni novinarji, tehnološki zanesenjaki in ostali radovedneži. Prejšnji teden se je za hip zdelo, da je Nakamotu na sled prišel New York Times, toda britanski kriptograf in izvršni direktor Blockstreama Adam Back, ki ga je ameriški časopis izpostavil kot glavnega osumljenca, je navedbe zanikal.

    Bitcoin izgubil več kot 18.000 milijonarskih kriptodenarnic

    »Satoši je verjetno nekdo, ki se ne pogovarja s filmskimi ekipami dokumentarnih filmov, preiskovalnimi novinarji in se ne udeležuje forumov ali konferenc s svojim pravim imenom, zato se zdi verjetno, da tega ne bomo nikoli izvedeli,« je v intervjuju za Yahoo Finance dejal Back.

    »Dobro je, da njegova identiteta ostaja neznanka. Če bomo izvedeli, kdo je, bo to prineslo negativne posledice,« je v pogovorni oddaji Technology Business Programming Network dejal kripto milijarder Changpeng Zhao.

    Kanadski poslovnež kitajskih korenin je pred kratkim postal posameznik z največjim premoženjem v kriptovalutah na svetu. Na tej lestvici je prehitel Billa Gatesa, vrednost njegovega kripto premoženja je ocenjena na približno 100 milijard evrov, vključno s približno 1400 bitcoini v vrednosti 92 milijonov evrov. Po njegovem mnenju mora bitcoin ostati decentralizirana kriptovaluta brez enega samega vodje, ki bi nanjo močno vplival ali bil tarča regulatorjev. 

    Prvi spomenik v čast očetu bitcoina so postavili v Budimpešti. Na fotografiji sta madžarska kiparja Reka Gergely in Tamas Gilly. FOTO: AFP
    Prvi spomenik v čast očetu bitcoina so postavili v Budimpešti. Na fotografiji sta madžarska kiparja Reka Gergely in Tamas Gilly. FOTO: AFP

    Novinar New York Timesa John Carreyrou je poldrugo desetletje analiziral dokumente, povezane z Backom, in ugotovil, da se njegovo pisanje ujema s pisavo Nakamota. Back je leta 1997 izumil Hashcash – sistem kibernetske varnosti, ki je bil neposredno omenjen v beli knjigi o Bitcoinu – in je bil eden prvih ljudi, ki jim je Nakamoto pisal po e-pošti, preden je javno predstavil bitcoin. Poleg tega se je Back umaknil s spleta okoli leta 2011, ko je Satoši izginil iz kripto skupnosti.

    Izumitelj bitcoina še vedno skriva svojo identiteto

    Če se bo izkazalo, da Back govori resnico – da torej ni Nakamoto –, bo to le še eden v vrsti neuspešnih poskusov razkrivanja identitete te enigmatične osebnosti. V HBO-jevi seriji Money Electric: The Bitcoin Mystery, ki jo je leta 2024 režiral Cullen Hoback, so kot Nakamota predstavili Petra Todda, razvijalca programske opreme Bitcoin Core. Tudi ta je navedbe zanikal.  Pojasnil je, da avtorji dokumentarca sklepajo na podlagi šibkih, posrednih povezav, denimo časovnih sovpadanj in tehničnih znanj, kar po njegovem mnenju ne zadostuje za resno identifikacijo. Opozoril je tudi, da javno »razkrivanje« Satošija lahko posameznika izpostavi varnostnim tveganjem, saj gre za osebo, povezano z ogromnim potencialnim premoženjem.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Kriptovalute

    Bitcoin izgubil več kot 18.000 milijonarskih kriptodenarnic

    Tržna struktura bitcoina se še naprej razvija, vendar to tudi pomeni, da so imetniki srednje velikosti bolj izpostavljeni cenovnim nihanjem, pravijo v Finboldu.
    10. 4. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kibernetska varnost

    Hekerji ukradli občutljive podatke o toplarni Ljubljana

    Na črnem spletu so naprodaj kritični podatki, ki so last Energetike Ljubljana, v podjetju zagotavljajo, da vdora pri njih ni bilo.
    Novica Mihajlović 25. 3. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Andrej Zaharov

    V Rusiji je za nekaj centov naprodaj vsak podatek

    Novinar Andrej Zaharov razkriva, kako se digitalni nadzor spreminja v orodje represije. V Rusiji in drugje po svetu.
    Aljaž Vrabec 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ugrabitev Nancy Guthrie

    Domnevni ugrabitelji zahtevajo 6 milijonov dolarjev v bitcoinih

    Iskanje ugrabljene matere znane ameriške novinarke Savannah Guthrie se nadaljuje, pomoč ponudil tudi predsednik Trump.
    9. 2. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Marjan Šarec: Stevanovića ne gre podcenjevati, ni kakšen neumen brezveznik

    Ob tem izpostavil vprašanje političnega pragmatizma in lastne izkušnje iz leta 2018, ko je njegova vlada izgubila podporo Levice.
    12. 4. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar poražen

    Van Aert je bil v ciljnem sprintu razred zase. Pogačar ga ni zmogel ugnati na kockah niti na velodromu.
    Miroslav Cvjetičanin 12. 4. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

    Delova komentatorja tokrat o novem predsedniku državnega zbora, od kod je dobil glasove in kaj nas čaka.
    11. 4. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Pogi pod tušem, boji za polfinale LP, Lakersi v končnici s Houstonom (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 13. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Energični, humorni in politično angažirani

    Po desetletjih bomo spet prisluhnili francoskemu glasbenem cirkusu Les Négresses Vertes.
    Zdenko Matoz 13. 4. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Svet so ljudje

    Stoletnica rojstva kontroverzne ikone

    V pariški Cinémathèque française se z veliko razstavo spominjajo rojstva ikone 20. stoletja Marilyn Monroe.
    13. 4. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Pirc Musarjeva po oblikovanju poslanskih skupin kmalu z njimi o mandatarju

    Komu bo podelila mandatarstvo, pa za zdaj še ne ve, je dejala predsednica republike.
    13. 4. 2026 | 13:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gregor Macedoni

    Župan proti zadržanju Šutarjevega zakona: Kdo bo zaščitil žrtve in otroke?

    Novomeški župan od varuha in pravne mreže zahteva odgovor, kako bodo zaščitene pravice otrok, varnost ljudi in temeljne vrednote pravne države.
    13. 4. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Svet so ljudje

    Stoletnica rojstva kontroverzne ikone

    V pariški Cinémathèque française se z veliko razstavo spominjajo rojstva ikone 20. stoletja Marilyn Monroe.
    13. 4. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Pirc Musarjeva po oblikovanju poslanskih skupin kmalu z njimi o mandatarju

    Komu bo podelila mandatarstvo, pa za zdaj še ne ve, je dejala predsednica republike.
    13. 4. 2026 | 13:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gregor Macedoni

    Župan proti zadržanju Šutarjevega zakona: Kdo bo zaščitil žrtve in otroke?

    Novomeški župan od varuha in pravne mreže zahteva odgovor, kako bodo zaščitene pravice otrok, varnost ljudi in temeljne vrednote pravne države.
    13. 4. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Hrvaška brez gneče? Obstaja pot, ki razkrije njeno pravo srce

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več

