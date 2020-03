Idris Elba okužen s koronavirusom

Na twitterju je objavil, da je bil na testu za virus pozitiven, a da se počuti dobro in da nima posebnih simptomov. Od trenutka, ko je izvedel za diagnozo, je skupaj s svojo ženo Sabrino v karanteni.



Dobitnik zlatega globusa za serijo Luter se tako pridružuje seznamu igralcev, ki so objavili, da so pozitivni, med njimi Tom Hanks, Kristofer Hivju iz Gospodarja prstanov in nekdanje Bondovo dekle Olga Kurylenko.



Stvar je resna, je svojim sledilcem sporočil Elba. »Očitno so ljudje, ki ne kažejo simptomov virusa, a ga širijo, zato si umivajmo roke in omejimo vse stike. V tem vse bolj razdeljenem svetu je zdaj čas za solidarnost, za to, da skrbimo drug za drugega. Zato, ostanite doma zaradi drugih ljudi, ki imajo lahko zaradi virusa hude posledice.«



Idris Elba, ki ga je leta 2007 revija People uvrstila med sto najbolj seksi moških na svetu, revija GQ pa ga je razglasila za najbolje oblečenega moškega, se je rodil v Londonu, staršem iz Sierre Leone. Že zgodaj ga je zanimalo gledališče, nastopal je v šolskih predstavah, kot najstnik pa je pomagal stricu, ki je vrtel glasbo na porokah.



Glasba je postala njegova strast, samostojno je nastopal kot DJ, dokler ni na avdiciji dobil mesto igralca v Nacionalnem mladinskem glasbenem gledališču v Londonu.



Med avdicijami za filme in gledališče je opravljal različna dela, bil je nočni čuvaj, menjal je gume pri vulkanizerju in vrtel muziko v nočnih klubih kot DJ Big Driiis. Prvo opazno vlogo je dobil ravno v kultni televizijski seriji leta 1995 Absolutely Fabulous, kjer je nastopil kot žigolo. Kasneje je opozoril nase v filmih Ridleyja Scotta Ameriški gangster (2007) in Prometej (2012), bil je tudi Heimdall v franšizi Thor (2011) in John Luter v seriji mreže BBC One Luter in Nelson Mandela v biografskem filmu o Nelsonu Mandeli.