Ignorantski zvezdnik in Nobelovec

V nekaj manjšem mestu od Ptuja Hibbingu v hribih zahodno od največjega od ameriških Velikih jezer, Gornjega, je v teh dneh zelo veselo. Praznujejo namreč 80 let, ki jih je danes dopolnil njihov najslavnejši sin, legendarni. Edini glasbenik do zdaj z Nobelovo nagrado za literaturo (2016) se je kot Robert Allen Zimmerman oziroma originalno hebrejsko Šabtai Zisl ben Avraham sicer rodil v Duluthu, pristaniškem mestu ob Gornjem jezeru v ameriški zvezni državi Minnesoti. Vendar je večji del mladosti, dokler se ni leta 1959 odpravil v svet slavi naproti, preživel v Hibbingu.Tam je obiskoval srednjo šolo in na radiu poslušal blues, country in rock'n'roll. V Hibbingu je ustanovil tudi prve skupine, s katerimi je začel piliti svoj slog. Ko ga je obrnil bolj v slog folk glasbe, je v 60. letih prejšnjega stoletja zaslovel po vsem svetu. V srednješolski letopis srednje šole je Dylan zapisal, da je njegova ambicija, da bi nekoč sodeloval z, takrat že slovečim rock'n'roll glasbenikom. Ko je ta lani umrl, ga je Dylan imenoval za enega svojih vzornikov, tako v glasbenem smislu kot s podobo.Vendar je Dylan vzornika presegel v vseh pogledih. Ne samo da je do zdaj posnel 39 studijskih albumov in jih prodal v več kot 125 milijonih primerkov, s čimer je prodajno eden najuspešnejših glasbenikov v zgodovini, ampak je z Nobelovo nagrado dobil potrditev, da se je njegov vpliv razširil daleč onkraj okvirov popularne glasbe. Ima pa oskarja in zlati globus za najboljšo izvirno skladbo Things Have Changed iz filma Zlati fantje (Wonder Boys, 2000).Od leta 1988 je Dylan na turneji – mediji so jo poimenovali neskončna – med katero na leto odigra približno sto koncertov. Trikrat, v letih 1991, 1999 in 2010, se je ustavil tudi v Sloveniji. Vendar paradoksalno ni zvezdnik, ki bi posebno užival v soju žarometov. V varovanju svoje zasebnosti gre tako daleč, da sploh ni čisto jasno, kje živi, ko slučajno ni na turneji. Po svetu ima več posesti, najpogosteje pa je menda v Malibuju v bližini Los Angelesa v Kaliforniji.Ker je tako skrivnosten tip, marsikdo domneva, da se za svoj okrogli jubilej sploh ne bo oglasil, ampak bo čestitke, ki letijo z vseh koncev, preprosto ignoriral. Tako kot je pravzaprav ignoriral Nobelovo nagrado. Na podelitev sploh ni šel, ampak so mu plaketo in več kot 700.000 evrov izročili na zasebni slovesnosti brez fotografov nekaj mesecev pozneje.