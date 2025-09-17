Igor E. Bergant ne odhaja

Nekateri spletni mediji so poročali, da naj bi po več kot 14 letih voditeljsko mesto pri oddaji Odmevi na RTV zapuščal Igor Evgen Bergant. Nadomestil naj bi ga dolgoletni dopisnik RTV v Beogradu in Berlinu Boštjan Anžin. Vendar se je izkazalo, da novica ne drži.

Z RTV Slovenija so na naše vprašanje, ali lahko potrdijo menjavo voditelja, odgovorili, da »Igor E. Bergant ostaja voditelj Odmevov«. Ob tem so obljubili še, da bodo »o morebitnih menjavah voditeljev gledalce pravočasno obveščali«.

Pred približno tednom dni je sicer odjeknila novica, da se z mesta voditeljice TV Dnevnika poslavlja dolgoletna novinarka in voditeljica Elen Batista Štader, ki odhaja na lastno željo, nazaj v uredništvo v Koper.