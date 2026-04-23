Igral je svojega strica

Jaafar Jackson je svoj filmski debi odigral v eni največjih vlog. Ta 29-letni novinec upodablja svojega strica, pop legendo Michaela Jacksona v biografskem filmu Michael. Zgodba opisuje Michaelov zgodnji uspeh kot člana skupine Jackson 5 in kasneje kot samostojnega izvajalca. Jaafar, sin Michaelovega brata Jermaina Jacksona in Alejandre Oaziaz, je v igralstvu popoln novinec, saj je pred tem nastopil le v resničnostni seriji The Jacksons: Next Generation leta 2015 in snemal za še nepredvajano televizijsko serijo Living with the Jacksons.

V pogovoru za revijo Interview je Jaafar razkril, kako se je pripravljal na vlogo in se postavil v kožo kralja popa. »Resnično mi je pomagal dostop do Michaelovih osebnih zapisov. Njegov dnevnik, njegove pesmi, njegove mantre in osebni spodbudni zapisi in citati, to je bilo zame ključno,« je dejal. »Počel sem isto, lepil citate in spodbudne zapise na stene in ogledala. Začelo se je z glasom ter se nadaljevalo z obnašanjem in gibi.«

Tako kot njegova stric in oče, ki sta oba začela v skupini Jackson 5, je tudi Jaafar pevec in plesalec. Petja in igranja klavirja se je začel učiti pri dvanajstih letih, navdih pa je iskal pri soul glasbenikih, kot sta Marvin Gaye in Sam Cooke. Leta 2019 je izdal svoj prvi singel Got Me Singing in spremljevalni glasbeni video.

Jaafar je eden od enajstih otrok. Ima mlajšega brata Jermajestyja, posvojenega brata Donteja ter osem polbratov in polsester iz prejšnjih razmerij staršev. Po očetovi strani ima štiri starejše polbrate, Jeremyja, Jordynna, Jaimyja in Jermaina mlajšega, ter dve starejši polsestri, Autumn in Dawn. Njegova mati Alejandra je bila prej v razmerju z Jermainovim bratom Randyjem Jacksonom, s katerim je imela Jaafarjeva polsestro Genevieve in polbrata Randyja mlajšega.