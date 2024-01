Igralcu krivda še vedno ni dokazana

Francosko tožilstvo je zaradi zastaranja zavrglo lani vloženo kazensko ovadbo zaradi spolnega napada proti francoskemu filmskemu igralcu Gérardu Depardieuju. Ovadbo je vložila igralka Hélène Darras, ki je Depardieuja med drugim obtožila, da jo je leta 2007 med snemanjem filma Disco, v katerem je bila statistka, otipaval in nadlegoval. S preiskovalci je govorila leta 2022 in lani septembra vložila ovadbo. »Od pogovora o tem, kaj se je zgodilo, do kazenske ovadbe sem potrebovala leto dni. Stopiti skozi vrata policijske postaje in povedati policistu, da se je nekdo dotaknil vaših intimnih delov, ni lahko, potrebujete čas, da razmislite o tem,« je povedala za medije. O svoji travmatični izkušnji je spregovorila tudi v dokumentarcu Depardieu: The Fall of an Ogre (Depardieu: Padec ogra), ki so ga na nacionalni televiziji predvajali lansko jesen. »Gledal me je kot kos mesa,« je povedala in nadaljevala, da ji je med snemanjem z roko segal po stegnih in zadnjici ter ji predlagal, naj pride v njegovo garderobo. Čeprav je vabilo zavrnila, »to ni ničesar spremenilo. Med snemanji me je še naprej otipaval.« Vendar je bila takrat tiho. V dokumentarcu je spregovoril tudi Manuel Alduy z nacionalne televizije France Télévisions, ki je že ustavila vse projekte z igralcem.

Obtožbe, češ da je 75-letni Depardieu spolni predator, se kar vrstijo. Kazensko ovadbo proti igralcu je vložila tudi španska novinarka in pisateljica Ruth Baza, saj jo je menda Depardieu pred skoraj tremi desetletji posilil v Parizu. Med prvimi, ki so spregovorile, pa je bila Emmanuelle Debever, v 80. letih obetavna francoska igralka, nato pa je nenadoma izginila s scene. O nadlegovanjih na snemanju filma Danton je spregovorila tudi v omenjenem dokumentarcu. Na dan, ko so film predvajali, pa je Emmanuelle naredila samomor. V Parizu se je vrgla v reko Seno.

Obtožbe proti legendarnemu igralcu so razdelile francosko javnost, saj njegova dejanja feministične skupine glasno obsojajo, mnogi pa ga zagovarjajo, med njimi je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je dejal, da bi morala za igralca, dokler ni pravomočno obsojen, veljati domneva nedolžnosti in da je žrtev »lova na čarovnice«. »Linč« na Depardieuja je v odprtem pismu, ki ga je objavil francoski časnik Le Figaro, obsodilo tudi več kot 60 igralcev. Med drugimi tudi britanska igralka Charlotte Rampling in nekdanja francoska prva dama in pevka Carla Bruni. Na pismo so se ogorčeno odzvale različne skupine, na primer Les Papillons, ki se bori proti nasilju nad otroki, in ga označile za »nespodobno«. Anne-Cécile Mailfert, vodja Ženske fundacije, pa je za medije izjavila, da »nihče ni nad zakonom«, aktivistka Emmanuelle Dancourt iz skupine MeTooMedias pa je poudarila, da je »užaloščena in zgrožena« nad pismom. Ministrica za kulturo Rima Abdul Malak je namignila, da bi igralcu lahko odvzeli legijo časti, najvišje francosko odlikovanje.