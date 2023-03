Igralec, ki je doživel brenesanso

V devetdesetih letih je Brendan Fraser (54) z brezhibno izoblikovanim telesom kraljeval na velikih platnih. V filmu George iz džungle je bil fant, ki je edini preživel letalsko nesrečo; našla ga je pametna opica in ga posvojila. Blestel je kot novodobni Indiana Jones v trilogiji Mumija, potem pa je njegova zvezda nenadoma ugasnila. Tu pa tam se je pojavil v rumenem tisku, ko so se novinarji razpisali, da ne more plačevati preživnine ali da je njegova lepota povsem ovenela.

Čeprav kanadsko-ameriški igralec ni več postavni mladenič, kakršnega smo poznali v devetdesetih letih, se je v zadnjem času znova postavil na noge in ima na obrazu širok nasmešek. Še več, zaradi vloge Charlieja v filmu Kit mu je znova uspel preboj med zvezdnike A-kategorije. Mediji so si za njegov ponovni vzpon izmisliti celo nov izraz: brenesansa.

Globoko depresivni Charlie ima 300 kilogramov, stanovanja skoraj nikoli ne zapusti, po smrti ljubimca, zaradi katerega mu je razpadel zakon, najde uteho v hrani. Edino upanje zanj je najstniška hči, s katero poskuša navezati stike in vzpostaviti odnos. Kita je posnel Darren Aronofsky, ki se je med drugim podpisal pod filme Rekviem za sanje, Črni labod (ta je Natalie Portman prinesel oskarja za glavno igralko) in Rokoborec.

Kit je doživel premiero na beneškem filmskem festivalu. Gledalci so bili nad Brendanom Fraserjem navdušeni. Po projekciji so mu namenili šestminutne stoječe ovacije. »Vedno si bom zapomnil topli sprejem v Benetkah. Takšne ovacije, ki so brez primere v mojem poklicnem življenju, so me ganile do solz,« je povedal v nekem intervjuju.

Fraser je bil nominiran za zlati globus za najboljšo moško glavno vlogo, a je že takoj, ko so bile znane nominacije, povedal, da se prireditve ne namerava udeležiti. »Zaradi zgodovine, ki jo imam z njimi, me ne bo. Moja mama ni vzgojila hinavca. Obtožite me lahko marsičesa, a ne tega,« je dejal zvezdnik in dodal, da do Zveze tujih novinarjev v Hollywoodu (HFPA), ki podeljuje ta priznanja, ne goji spoštovanja. Leta 2018 je namreč razkril, da ga je pred petnajstimi leti spolno nadlegoval njihov takratni predsednik Philip Berk. Ta je priznal samo, da ga je uščipnil v zadnjico, in se izgovarjal, da je šlo za šalo. Berka takrat niso doletele nikakršne sankcije. Zveza novinarjev Hollywooda ga je šele pred kratkim izločila iz svojih vrst, ko je gibanje Življenja temnopoltih štejejo označil za »rasistično sovražno gibanje«.

Zagotovo Fraser ne bo manjkal na podelitvi oskarjev, ameriška akademija ga je prav tako nominirala za glavno moško vlogo. Poznavalci filmskih nagrad mu napovedujejo zlati kipec. Mimogrede, zlati globus – te nagrade ponavadi nakažejo, kdo bi lahko slavil na oskarjih – je dobil Austin Butler za film Elvis.