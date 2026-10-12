Umrl igralec, ki je zaslovel v seriji Kriva pota

Ameriški igralec RJ Mitte, najbolj znan po vlogi uporniškega sina narkokralja Walterja Whita v seriji Kriva pota (Breaking Bad), je umrl v starosti 34 let, navaja BBC. Nastopil je v vseh petih sezonah oziroma v 56 epizodah te serije.

»Z globoko žalostjo sporočamo tragično smrt priljubljenega igralca, človekoljuba in predanega zagovornika pravic invalidov RJ Mitteja,« je njegov predstavnik povedal za ta britanski medij. Umrl je v Brownsvillu v Teksasu. Neposrednega vzroka smrti za zdaj niso navedli.

Živel je s cerebralno paralizo

Mitte, ki je živel s cerebralno paralizo, je pri svoji vlogi v večkrat nagrajeni dramski seriji, v kateri sta igrala tudi Bryan Cranston in Aaron Paul, črpal iz lastnih življenjskih izkušenj. Leta 2014 je za svoje delo v seriji prejel nagrado Združenja filmskih in televizijskih igralcev (Screen Actors Guild Award).

»Mitte je vlogi dal pristnost ter s svojo prepoznavnostjo prispeval k ozaveščanju o invalidnosti in spodbujanju vključevanja,« je njegov predstavnik Sean Reilly povedal v izjavi za BBC.

Mitte je bil tudi ambasador organizacij United Cerebral Palsy in Shriners Children's.

Ustanovil je tudi fundacijo The Mitte Foundation, namenjeno podpori človekoljubnim prizadevanjem in pobudam v lokalnih skupnostih. Svojo prepoznavnost je uporabljal »za izpodbijanje stereotipov in spodbujanje večje zastopanosti oseb z invalidnostjo«, je povedal Reilly.