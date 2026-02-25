  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Ilhan Omar: ženska, ki je spregovorila, ko je kongres molčal

    V politično razgretem ozračju je demokratska kongresnica tarča intenzivnih napadov glede svojih financ.
    Med Trumpovim zgodovinsko dolgim govorom so demokrati sprva sledili strategiji tihega protesta, a ko je Trump napadel priseljence in posebej izpostavil Minnesoto ter somalsko skupnost, je Omarjeva odločno prekinila molk. FOTO: AFP
    Med Trumpovim zgodovinsko dolgim govorom so demokrati sprva sledili strategiji tihega protesta, a ko je Trump napadel priseljence in posebej izpostavil Minnesoto ter somalsko skupnost, je Omarjeva odločno prekinila molk. FOTO: AFP
    R. I.
    25. 2. 2026 | 12:59
    25. 2. 2026 | 13:50
    5:01
    Napetosti med predsednikom Donaldom Trumpom in demokrati so med govorom o stanju v državi dosegle vrhunec, med drugim pa je bila v središču dogajanja tudi demokratska kongresnica Ilhan Omar.

    Med Trumpovim zgodovinsko dolgim govorom so demokrati sprva sledili strategiji tihega protesta, a ko je napadel priseljence in posebej izpostavil Minnesoto ter somalsko skupnost, je Ilhan Omar odločno prekinila molk. Ko je predsednik dejal, da bi se morali demokrati sramovati, je vzkliknila: »Vi bi se morali sramovati! Ubijali ste Američane!« 

    Trump je Minnesoto označil za primer domnevno obsežnih goljufij in govoril o »somalskih piratih«, ki naj bi oplenili državo. Omarjeva, rojena v Somaliji in predstavnica okrožja z močno somalsko diasporo, mu je odgovorila, da laže.

    Njeno ogorčenje je bilo povezano tudi z nedavnimi smrtnimi primeri dveh ameriških državljanov med operacijami priseljenskih organov v Minnesoti, kar je razumela kot posledico agresivne deportacijske politike. Ob njej je protestirala tudi kongresnica Rashida Tlaib, medtem ko je moral kongresnik Al Green zaradi protesta celo zapustiti dvorano.

     

    Ilhan Omar je ameriška političarka in članica Demokratske stranke, ki od leta 2019 zastopa 5. kongresno okrožje Minnesote v predstavniškem domu ZDA, kamor sodita Minneapolis in del predmestij. Pred tem je bila med letoma 2017 in 2019 poslanka v predstavniškem domu Minnesote.

    Je prva somalsko-ameriška članica ameriškega kongresa, prva temnopolta ženska, izvoljena iz Minnesote, ter ena od prvih dveh muslimank v kongresu.

    V ZDA je prispela kot begunka po izbruhu somalske državljanske vojne, državljanstvo pa je dobila pri 17 letih. Diplomirala je iz politologije in mednarodnih študij ter pred izvolitvijo delovala kot organizatorka v skupnosti in politična svetovalka.

    Domnevno nenadno bogastvo

    Vzporedno z ostrim političnim spopadom so se znova razplamtele tudi obtožbe o domnevnem nenadnem bogastvu Omarjeve. Trump in podjetnik Elon Musk sta namreč večkrat namignila, češ da je kongresnica pridobila sumljivo premoženje v višini do 44 milijonov ameriških dolarjev. 

    Ob Omarjevi je protestirala tudi kongresnica Rashida Tlaib. FOTO: AFP
    Ob Omarjevi je protestirala tudi kongresnica Rashida Tlaib. FOTO: AFP

    Te trditve izvirajo iz njenega finančnega poročila za leto 2024, vloženega maja 2025, v katerem je vrednost podjetij svojega moža Tima Mynetta (med njimi sklad Rose Lake Capital LLC in družba eStCru LLC, ki se ukvarja s prodajo vina) ocenila bistveno višje kot leto prej, piše Forbes.

    Zgornji razpon ocen (do 25 milijonov dolarjev za sklad in do pet milijonov za podjetje) je sprožil poročila, da naj bi bilo premoženje Omarjeve vredno več deset milijonov. 

    Vendar celotno razkritje, skupaj z oceno njenih dohodkov iz zvezne blagajne, kaže na neto premoženje med približno 40.000 in 115.000 ameriškimi dolarji, če se izključijo vrednotenja moževega podjetja.

    Trump v najdaljšem govoru o stanju v državi: To je zlato obdobje Amerike!

    Omarjeva je v videoposnetku na družbenem omrežju tiktok pojasnila, da navedeni razponi predstavljajo skupno vrednost podjetij, v katerih je njen mož le eden od več partnerjev, in ne vrednosti njegovega lastniškega deleža. 

    Po poročanju medijev naj bi imel Mynett v skladu manj kot tretjinski delež. Prihodki, navedeni v razkritju, prav tako ne podpirajo visokih ocen: Rose Lake Capital v letu 2024 ni poročal o prihodkih, vinsko podjetje pa do 50.000 ameriških dolarjev.

    Ogorčenje Omarjeve je bilo povezano tudi z nedavnimi smrtnimi primeri dveh ameriških državljanov med operacijami priseljenskih organov v Minnesoti. FOTO: Mandel Ngan/AFP
    Ogorčenje Omarjeve je bilo povezano tudi z nedavnimi smrtnimi primeri dveh ameriških državljanov med operacijami priseljenskih organov v Minnesoti. FOTO: Mandel Ngan/AFP

    Pri tem ostaja nejasno, ali je poročilo Omarjeve povsem skladno s smernicami odbora predstavniškega doma za etiko, ki zahteva poročanje o lastniškem deležu, in ne o celotni vrednosti podjetja. 

    Poleg tega poslovni zapisi odpirajo vprašanja o statusu družbe Rose Lake Capital, saj naj bi bila registracija v Washingtonu, D. C., preklicana, v Delawareu pa naj bi podjetje dolgovalo zapadle davke. Partner v podjetju je že prej dejal, da gre za mirujočo družbo, preoblikovano v drugo podjetje, kar pa v razkritju ni bilo posebej omenjeno.

    Trumpova nepredvidljiva carinska politika: negotovost na borzah, dolar pada ...

    Republikanci, med njimi vplivni člani kongresnega nadzornega odbora, so napovedali preverjanje etičnih vprašanj v zvezi z Omarjevo in njenim soprogom. Hkrati je pod drobnogledom tudi premoženje Trumpove družine – po ocenah revije Forbes se je Trumpovo premoženje po ponovni izvolitvi močno povečalo.

    V tem politično razgretem ozračju je Ilhan Omar tako hkrati ena najglasnejših kritičark predsednikove priseljenske politike kot tudi tarča intenzivnih napadov glede svojih financ – spora, ki se bo po napovedih nadaljeval ob naslednjih finančnih razkritjih.

    ZDA Donald Trump ilhan omar ameriška politika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

