Ime dekleta je v steno rimskega Koloseja vklesal angleški turist

Moški, ki je prejšnji teden v steno rimskega Koloseja vklesal svoje ime in ime svojega dekleta, je angleški turist, je v četrtek sporočila italijanska policija. Anglež, ki mu zaradi vandalizma grozi zaporna kazen do pet let in najmanj 15.000 evrov kazni, je sicer medtem z dekletom Italijo najverjetneje že zapustil, poroča britanski BBC.

Italijansko policijo je na incident opozoril videoposnetek na družbenih omrežjih, ki ga je posnel drug obiskovalec. Storilca so identificirali na podlagi fotografij, vendar njegovega imena niso navedli, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

»Hvaležen sem karabinjerjem, da so hitro identificirali domnevnega storilca neciviliziranega in absurdnega dejanja na Koloseju,« je v odzivu dejal italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano in izrazil upanje, da bo pravici zadoščeno. Kot je dodal, bo v primeru, da zadeva pride na sodišče, ministrstvo za kulturo civilni tožnik.

Britanski mediji poročajo, da par menda živi v Bristolu. Domnevajo, da sta Italijo medtem že zapustila. Dejanje so sicer obsodili mnogi, tako v Italiji kot po svetu.

Kolosej, sprva imenovan Flavijski amfiteater, je med letoma 70 in 72 začel graditi rimski cesar Vespazijan. Končan je bil leta 80 za časa cesarja Tita. Danes je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Rimu in velja za enega največjih dosežkov antične rimske arhitekture. Zaščiten je kot Unescova svetovna dediščina.