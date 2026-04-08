Po tednu izpustili ameriško novinarko

Zadnji dan marca so v Bagdadu ugrabili 49-letno ameriško novinarko Shelly Kittleson. V glavnem mestu Iraka, nekoč zloglasnem po brezvladju in izjemnem nasilju ter številnih ugrabitvah, so se varnostne razmere hkrati s splošnim urejanjem stanja v državi izboljšale, a tam še vedno ni mogoče ravno brezskrbno potovati. Po tednu dni so v torek Kittlesonovo, ki je kot svobodna novinarka delala za številne medije, le izpustili.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je povedal, da so bili njeni ugrabitelji iz iraške šiitske milice s podporo Irana Katib Hezbolah. Ta velja za najmočnejšo oboroženo skupino v Iraku, državi, v kateri je v nasprotju z vzhodno sosedo Iranom večina prebivalcev Arabcev, torej drugačnega porekla, vendar enake šiitske vere. Predstavnik skupine Abu Mudžahid al Asaf je v sporočilu potrdil, da so novinarko izpustili oni, torej so bili dejansko ugrabitelji, za to pa so se odločili, ker spoštujejo držo in stališča premiera Iraka Mohameda al Sudanija. Ta je prejšnji teden varnostnim silam naročil, naj izsledijo ugrabitelje tujcev v državi. Al Asaf je dodal, da so novinarko izpustili ob pogoju, da takoj zapusti državo, in da bodo objavili tudi dokaze o njeni vlogi in dejavnostih v Iraku, čeprav ni natančneje razložil, kaj naj bi to pomenilo.

Shelly Kittleson sicer živi pretežno v Rimu, vendar pogosto dela na Bližnjem in Srednjem vzhodu. Kot svobodna novinarka je za različne medije poročala iz Afganistana, Iraka in Sirije. Njen prijatelj, varnostni analitik ameriške televizije CNN Alex Plitsas, je za CBS povedal, da je dobila več opozoril ameriških oblasti, da ji grozi več iraških šiitskih milic, povezanih z Iranom.

Položaj milice Katib Hezbolah, ki ima po lastnih trditvah več desettisoč borcev, je precej poseben. Uradno je del iraškega varnostnega aparata, vendar se oblasti že od leta 2020 trudijo, da bi omejile njen vpliv. Leta 2003 jo je ustanovil in do leta 2020 vodil Abu Mahdi al Muhandis, ki so ga takrat, med prvim predsedniškim mandatom Donalda Trumpa, Američani z dronom likvidirali v napadu na bagdadskem letališču. Glavna tarča je bil iranski generalmajor Kasim Sulejmani, poveljnik enot revolucionarne garde za tajne operacije in dejavnosti v tujini. V napadu je umrlo deset ljudi, med njimi Sulejmani in al Muhandis.