    Svet so ljudje

    Iranske oblasti sprostile premoženje kapetanke nogometne ekipe

    V Avstraliji sta ostali le dve iranski nogometašici in že en mesec trenirata s klubom Brisbane Roar.
    Zahra Ganbari je naprej vložila prošnjo azil, potem pa si je premislila. FOTO: Dave Hunt/Reuters
    Zahra Ganbari je naprej vložila prošnjo azil, potem pa si je premislila. FOTO: Dave Hunt/Reuters
    S. B.
    14. 4. 2026 | 11:14
    14. 4. 2026 | 11:55
    4:20
    A+A-

    Iranske oblasti so sprostile premoženje kapetanke iranske ženske nogometne reprezentance, je po poročanju AFP sporočilo tamkajšnje sodišče. Premoženje 34-letne Zahre Ganbari so zasegli, potem ko je prejšnji mesec v Avstraliji, kjer je potekalo tekmovanje za azijski pokal, najprej vložila, a potem umaknila prošnjo za zaščito. V Avstraliji sta tako ostali le dve nogometašici, pred mesecem dni ju je sprejel klub Brisbane Roar.

    Veleposlanik v Iranu: Smrt ajatole bi bila v drugih okoliščinah pomemben mejnik

    Iranske športnice so se znašle v nemilosti, ko na uvodni tekmi, prav na začetku napadov na Iran, niso pele nacionalne himne, kar bi lahko v domovini razumeli kot znamenje izdaje. Na naslednjih tekmah so himni vendarle pritegnile, tudi salutirale, toda iz Irana je bilo že slišati kritike in zgrožene izjave o izdajalkah.

    V Avstraliji so se začeli vrstiti pozivi, naj naj zaščitijo dekleta, in naposled je šest športnic in še ena članica spremljevalne ekipe res vložilo prošnje za humanitarne vizume. Pet, vključno z Zahro Ganbari, si je pozneje premislilo in se s preostalimi članicami ekipe vrnilo v Teheran, kjer so jih 19. marca na sprejemu v središču mesta sprejeli kot junakinje. Na slovesnosti je odmevala himna Islamske republike.

    Iranske nogometašice so v teheranu sprejeli kot junakinje. FOTO: Alaa Al-Marjani/Reuters

    Kot so pojasnili z iranskega sodišča, so odločitev, da sprostijo zaseženo premoženje iranske kapetanke, sprejeli po »razglasitvi nedolžnosti po njeni spremembi vedenja«. Novico so sporočili dva dni po tem, ko so iranski mediji objavili seznam približno 400 ljudi, ki so jih označili za izdajalce in katerih premoženje je bilo zamrznjeno s sodno odredbo. Ime Zahre Ganbari je bilo prav tako na seznamu, čeprav ni bilo jasno, kdaj je bila odločitev o zamrznitvi njenega premoženja sprejeta.

    Organizacije za človekove pravice so iranske oblasti že večkrat obtožile pritiska na športnice in športnike, ki tekmujejo v tujini. V tem primeru naj bi oblasti pritiskale na družine nogometašic in klicale njihove starše na zaslišanje.

    Tekme azijskega pokala so se začele prav na začetku napada ZDA in Izraela na Iran. FOTO: Dave Hunt Aap/Reuters

    Po drugi strani so iranske oblasti Avstralijo obtožile, da je poskušala športnice prisiliti k prebegu. Kot poroča AFP, sta dve iranski nogometašici ostali v Avstraliji in trenirata s klubom Brisbane Roar. Kot so objavili na družbenih omrežjih, so v svoje vrste z veseljem sprejeli 22-letno Fatemeh Pasandideh in 33-letno Atefeh Ramezanisadeh ter se zavezujejo, da ju bodo podpirali pri njuni nadaljnji športni poti.

    »V čast nam bo, da vama odpremo vrata in ponudimo prostor za trening, igro in pripadnost. Skupaj bomo začeli raziskovati, kako to uresničiti. Brez politike. Brez pogojev. Samo nogomet, skupnost in topel sprejem. Queensland je zdaj vajin dom,« je objavil klub in še: »To so elitne nogometašice – strastne, nadarjene ženske, ki ljubijo igro prav tako globoko kot mi.«

    Fotografije in videoposnetki, ki jih je delil klub, prikazujejo nasmejani in razigrani športnici med treningom skupaj z drugimi igralki omenjenega kluba. Atefeh Ramezanisadeh, ki je za iransko reprezentanco igrala od leta 2016, je pod objavo izjavila: »Hvala za vse.« Njena mlajša kolegica Fatemeh Pasandideh, ki je bila novinka v iranski reprezentanci, pa je fotografije delila naprej in objavila svojo sliko skupaj z glavno nogometno direktorico Fife Jill Ellis in z besedami: »Vse bo v redu.«

    Konec marca je Atefeh Ramezanizadeh soigralkam v Iranu poslala sporočilo: »Zame niste bile samo soigralke, bile ste moja družina. Hvala vam za ves smeh in tudi stiske, ki smo jih preživele skupaj. Vedno boste v mojem srcu.« 

    Fatemeh Pasandideh med novimi soigralkami. FOTO: Brisbane Roar/Reuters

