Irska pisateljica v Združenem kraljestvu umika knjige iz prodaje

Irska pisateljica Sally Rooney, avtorica uspešnice Normalni ljudje, je v dogovoru z založbo Faber sprejela odločitev, da njenih knjig ne bodo več dobavljali knjigarnam v Združenem kraljestvu. Razlog je njena podpora skupini Palestine Action, ki jo je britanska vlada leta 2025 razglasila za teroristično organizacijo. Nadaljnje izdajanje in prodaja njenih del v Veliki Britaniji bi namreč zato lahko pomenila resno kaznivo dejanje. Založba zaradi veljavne zakonodaje avtorici ne more več prenakazovati britanskih prihodkov. Elektronske izdaje so že umaknili iz prodaje, knjigarne pa lahko na policah obdržijo obstoječe zaloge tiskanih knjig.

Rooneyjeva, ki je doslej po svetu prodala več kot šest milijonov knjig, od tega 2,3 milijona v Združenem kraljestvu, je svojo podporo skupini javno izrazila že avgusta lani in napovedala, da ji bo še naprej namenjala del svojih avtorskih honorarjev. Zaradi strahu pred aretacijo je odpovedala tudi obisk v Veliki Britaniji, kjer bi morala prevzeti nagrado.

V Veliki Britaniji so zaradi domnevne podpore Palestine Action aretirali več kot 3700 ljudi, približno 2500 pa jih je bilo obtoženih. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

V Veliki Britaniji so zaradi domnevne podpore Palestine Action, znane po protestnih akcijah, povezanih z vojno v Gazi, aretirali več kot 3700 ljudi, približno 2500 pa jih je bilo obtoženih. Sodni postopek glede prepovedi organizacije še poteka, odločitev pa odpira širša vprašanja o svobodi izražanja in posledicah političnega aktivizma. Soustanoviteljica skupine Huda Ammori je odločitev Sally Rooney označila za pogumno in načelno, umik njenih knjig iz prodaje, to so še Pogovori s prijatelji, Kje si, prelepi svet? in Intermezzo (vse lahko beremo v prevodih Vesne Velkovrh Bukilica), pa povezala z vse večjim pritiskom na svobodo govora.