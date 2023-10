Isabella Rossellini neretuširano na naslovnici revije Vogue Italia

»Isabella je edinstvena. Naslovnica te številke je njena osemintrideseta za Vogue – na prvi je bila stara 27 let, sedaj je stara 71. Kot hči dveh izjemnih umetnikov je bila zvezda, še preden se je rodila; danes je to zaradi vsega, kar je v življenju dosegla. Je večni supermodel in igralka s pomembno filmografijo, bila je partnerica dveh režijskih velikanov, Martina Scorseseja in Davida Lyncha, našla je svoje poslanstvo, etologijo, ob tem pa vodi ekološko kmetijo v zvezni državi New York, je avtorica izjemne serije kratkih filmov, njene predstave v gledališču pa navdušujejo,« so zapisali v uvodu intervjuja, ki igralko Isabelo Rossellini, hči Roberta Rossellinija in Ingrid Bergman, postavlja na naslovnico oktobrske številke Vogue Italia.

Naslovnica te številke je njena osemintrideseta za Vogue – na prvi je bila stara 27 let, sedaj je stara 71. FOTO: promocijsko gradivo

Navkljub zavidljivemu številu Vogue naslovnic si dotična, pod katero se podpisuje Zhong Ling, zasluži posebno pozornost – gre namreč za neretuširane fotografije, kar je še posebej povedno ob dejstvu, da je kozmetično podjetje Lancôme pred desetletji prekinilo sodelovanje z Isabello Rossellini, saj naj bi bila prestara. Imela je štirideset let. Podjetje jo je kot ambasadorko sicer sčasoma (leta 2016) zvabilo nazaj, Isabella Rossellini pa v intervjuju poudarja, da se je na snemanju počutila kot v Magrittovem ateljeju, prefinjeno in elegantno.

»To je točno to, kar zahtevam od mode in kozmetike. Želim vedeti, kako biti elegantna in prefinjena. Videti mlajši od svojih let se mi zdi zelo reduktivno in v vsakem primeru je to izgubljena bitka. Prosila sem Vogue Italia, naj ne retušira fotografij in me pusti z gubami. Francesca Ragazzi, urednica revije, se je strinjala – nove generacije iščejo sodobnejše in bolj smotrne definicije lepote. Radovedna sem, kako se bodo odzvali bralci. Nekateri odzivi bodo pozitivni, drugi negativni, kdo bi vedel. Ne morem opisati, kako navdušena sem bila, ko me je Françoise Lehmann, prva direktorica lepotne znamke, prosila, naj se vrnem k oglaševanju za Lancôme. Pri štiridesetih letih, po več kot štirinajstih letih dela, so me odslovili, ker naj bi bila prestara za predstavljanje lepote. Kakšna sreča, da sem lahko živela dovolj dolgo, da sem bila priča tako velikemu družbenemu razvoju,« je dejala.

Italijansko-ameriška igralka je v maju prejela tudi prestižno filmsko nagrado david (David di Donatello), italijanskega »oskarja« za življenjsko delo. Z nagrado so po besedah žirije želeli »proslaviti svetovljansko in hkrati zelo italijansko protagonistko, dragoceno ambasadorko« italijanske kulture Isabello Rossellini, ki se je v italijansko kinematografijo letos vrnila v filmu Alice Rohrwacher La Chimera in ki ji je z» veliko mero svobode uspelo izpodbijati vse običajne stvari, s čimer je potrdila, da je vsestranska in nekonformistična umetnica«.