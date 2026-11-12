Italijanska rock skupina Måneskin se vrača

Pred kratkim so potrdili, da se italijanska rock skupina Måneskin vrača na glasbene odre. Skupina iz Rima je leta 2021 zmagala na festivalu v Sanremu s skladbo Zitti e Buoni (Utihnite in se vedite spodobno), nato pa z isto pesmijo kot italijanska predstavnica zmagala še na izboru za pesem Evrovizije. Ta zmaga jim je odprla vrata do svetovne slave. Skupina Måneskin je postala prva rock zasedba, skladba Zitti e buoni pa prva rock pesem, ki je zmagala na tem tekmovanju po zmagi skupine Lordi s pesmijo Hard Rock Hallelujah za Finsko leta 2006. Ob prevzemu zmagovalne lovorike je pevec Damiano v mikrofon vzneseno zaklical: »Radi bi le sporočili vsej Evropi, vsemu svetu – rock'n'roll ne bo nikoli umrl!«

Måneskin so leta 2016 ustanovili pevec Damiano David, basistka Victoria De Angelis, kitarist Thomas Raggi in bobnar Ethan Torchio. Sprva so nastopali kot ulični glasbeniki na ulicah rimske četrti Colli Portuensi ter v zgodovinskem središču Rima, med drugim na ulici Via del Corso. Eden njihovih prvih koncertov v živo zunaj domačega mesta je bil v Faenzi, na srečanju neodvisnih glasbenih založb leta 2016. V občinstvu je bilo 30 ljudi.

Po krajši turneji po Danski so člani zasedbe Måneskin okrepili svojo povezanost in začeli skupaj vaditi po več ur na dan. To se jim je dobro obrestovalo, saj so v domovini postali prepoznavni, ko so leta 2017 v enajsti sezoni italijanske različice šova X Factor zasedli drugo mesto.

23. marca 2018 je skupina izdala svoj prvi singel v italijanščini z naslovom Morirò da re, s katerim je nadaljevala svoj komercialni uspeh. Prvi studijski album skupine Il ballo della vita, na katerem je poleg prvega singla Morirò da re tudi balada Torna a casa, je izšel 26. septembra 2018. Tako album kot singel Torna a casa sta zasedla vrhove italijanskih glasbenih lestvic. V sklopu promocije albuma je skupina v kinematografih predstavila dokumentarni film z naslovom This is Måneskin. Film je v Italiji doživel premiero 26. oktobra 2018.

Skupina Måneskin je leta 2024 prekinila svoje delovanje, saj so se člani posvetili samostojnim projektom, vendar skupina ni uradno razpadla. V tem času je Damiano David leta 2025 izdal svoj samostojni album Funny Little Fears, kitarist Thomas Raggi pa kasneje istega leta svojega Masquerade. Četverica bo nastopila na festivalu Coachella Valley Music and Arts Festival 2027, ki bo potekal med 9. in 11. aprilom ter 16. in 18. aprilom na prizorišču Empire Polo Club v Indiu v Kaliforniji. Stali bodo na istem odru, ki so ga leta 2022 povsem razgreli in navdušili ameriško občinstvo. Na festivalu bodo nastopili tudi Dua Lipa, Tame Impala, SZA, Madonna ter italijanska disco legenda Giorgio Moroder, ki je star 86 let.