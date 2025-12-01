Italijanski dobrotnik rešuje »družino iz gozda«

V Italiji se še ni poleglo razburjenje, ki ga je sprožila odločitev sodišča, da britansko-avstralski družini, ki je živela v razpadajoči stavbi sredi gozda, zaradi neustreznih življenjskih razmer odvzamejo vse tri otroke. Z njihovo zgodbo se je poistovetil 70-letni nekdanji gostinec Armando Carusi in jim ponudil svoj nekdanji dom, kar so s hvaležnostjo sprejeli.

Armando Carusi je družini v stiski ponudil svojo lično urejeno rojstno hišo, ki jo poleti oddaja turistom. FOTO: Zajem zaslona

Oče Nathan Trevallion, nekdanji chef iz Bristola, in njegova žena Catherine Birminghan, nekdanja učiteljica jahanja iz Melbourna, sta se spoznala na Baliju, pred nekaj leti pa sta si ustvarila dom v italijanski pokrajini Abruzzo. Kupila sta propadajočo hišo sredi gozda v kraju Palmoli in v tesnem stiku z naravo vzgajala tri otroke, osemletno Utopio Rose ter šestletna dvojčka po imenu Galorian in Bluebell. Živeli so povsem zunaj sistema in samopreskrbno, otroci so se šolali doma in uživali v družbi konj, oslov in kokoši. Zaradi zastrupitve z gobami je morala septembra lani celotna družina v bolnišnico, takrat pa je nanjo postala pozorna socialna služba. Ugotovili so, da živijo v razpadajoči stavbi, v grozljivih higienskih razmerah in v pomanjkanju osnovnih stvari.

Sodišče je nedavno razsodilo, da otroci doživljajo »resne in škodljive kršitve njihov pravic«. Policija jih je odpeljala v zavod, ki deluje pod okriljem cerkve, mama je ostala v njihovi bližini, a ima tako kot oče do njih le omejen dostop. Starši so po odvzemu dali več intervjujev, v katerih so opozorili, da sistem uničuje življenje srečne družine, in napovedali pritožbo. Primer je razdelil javnost in politiko, zaskrbljenost je izrazila celo premierka Giorgia Meloni.

»Takoj, ko sem slišal zgodbo o ’družini iz gozda’, sem jih hotel spoznati. Pretreslo me je, saj sem nekoč tudi sam živel na podoben način,« je za italijansko izdajo revije Vanity Fair povedal dobrotnik Armando Carusi. Na idejo, da bi jih začasno namestili v njegovi rojstni hišo, ki jo poleti oddajajo turistom, pozimi pa sameva, je prišla njegova hči Leonora, ki z družino čuti posebno povezanost. Tudi sama je namreč kupila odmaknjeno hišo na podeželju, kjer se ogreva s kaminom in uporablja sončne kolektorje. Družina Trevallion-Birmingham je dobila priložnost, da v tem času obnovi svoje bivališče, vsi pa upajo, da se bo zaplet hitro rešil in se bodo otroci kmalu vrnili domov.