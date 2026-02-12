  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Ito Satomi: oblikovalka, ki krasi legende umetnostnega drsanja

    Med njene najbolj znane stranke spada tudi Juzuru Hanju, japonski umetnostni drsalec in prejemnik dveh zaporednih olimpijskih naslovov v tej disciplini.
    Njeno delo za Hanjuja je bilo celo nominirano za nagrado za najboljši kostum mednarodne drsalne zveze ISU Skating Awards v letih 2020 in 2023. FOTO: Olympics.com
    Galerija
    Njeno delo za Hanjuja je bilo celo nominirano za nagrado za najboljši kostum mednarodne drsalne zveze ISU Skating Awards v letih 2020 in 2023. FOTO: Olympics.com
    Iz. R.
    12. 2. 2026 | 11:07
    12. 2. 2026 | 11:30
    6:46
    A+A-

    Satomi Ito, japonska oblikovalka, ki je postala prepoznavna po svojih edinstvenih kostumih za umetnostno drsanje, se je na milanskih olimpijskih igrah spet znašla v središču pozornosti, piše Olympics.com.

    Njen najnovejši izziv je oblikovanje kostumov za Ilio Malinina, enega največjih favoritov za zlato medaljo v umetnostnem drsanju na olimpijskih igrah Milano – Cortina 2026. 

    Itova, ki je svojo kariero začela v svetu visoke mode, je svojo prepoznavnost zgradila na oblikovanju kostumov za vrhunske športnike.

    Satomi Ito (rojena 31. maja 1988) je japonska oblikovalka kostumov, znana po svojih delih v umetnostnem drsanju, ritmični gimnastiki, baletu in baletnih kostumih za konjeniške akrobacije.

    Svojo kariero je začela z delom v britanskem modnem svetu, nato pa se je v imenu ljubezni do umetnostnega drsanja preusmerila v oblikovanje kostumov. Za svoje delo je prejela številne nagrade. 

    Med njene najbolj znane stranke spada tudi Juzuru Hanju, japonski umetnostni drsalec, »princ ledu« in prejemnik dveh zaporednih olimpijskih naslovov v tej disciplini. Itova je oblikovala tudi njegova olimpijska kostuma za Pjongčang 2018, v katerih je japonski drsalec stopil na najvišjo stopničko.

    Dolgoletno sodelovanje s »princem ledu«

    Za Hanjuja je japonska oblikovalka ustvarila več kot 30 kostumov, ki so bili predstavljeni na različnih razstavah in obravnavani v številnih publikacijah na Japonskem.

    Njeno delo za Hanjuja ima nominacijo za nagrado za najboljši kostum mednarodne drsalne zveze ISU Skating Awards v letih 2020 in 2023.

    Za Juzura je japonska oblikovalka ustvarila več kot 30 kostumov. FOTO: Olympics.com
    Za Juzura je japonska oblikovalka ustvarila več kot 30 kostumov. FOTO: Olympics.com

    Za Satomi Ito so njeni kostumi več kot le modni dodatek. Njeno glavno poslanstvo je, da s svojimi kreacijami športnikom zagotovi samozavest in motivacijo za izvrstne nastope. 

    »Kostumi naj športnikom pomagajo, da se počutijo samozavestne in pripravljene na tekmo,« pravi Itova. »Najpomembneje je, da se počutijo, kot da lahko tistega dne dosežejo najboljše rezultate.«

    Od modnih brvi do ledenih ploskev

    Čeprav se je Satomi Ito sprva šolala za modno oblikovalko, jo je ljubezen do umetnostnega drsanja popeljala v svet drsalskih kostumov. Svoj navdih je našla v japonski zvezdi umetnostnega drsanja Asadi Mao, katere nastopi so jo privedli do ideje, da bi lahko oblikovala kostume za umetnostno drsanje.

    Najprej je oblikovala kostume za športni ples, nato pa se je opogumila in stopila v stik z drsališči, kjer je ponujala svoje izdelke. Njena prva večja stranka je bila mladinska državna prvakinja Imai Haruka.

    Od takrat se je seznam naročnikov le daljšal in danes vključuje številna znana imena umetnostnega drsanja, poleg omenjenih tudi Šomo Una, Jevgenijo Medvedjevo, Isabeau Levito in mnoge druge. 

    Itova  je oblikovala tudi Hanjujeva olimpijska kostuma za Pjongčang 2018, v katerih je japonski »princ ledu« stopil na najvišjo stopničko. FOTO: Olympics.com
    Itova  je oblikovala tudi Hanjujeva olimpijska kostuma za Pjongčang 2018, v katerih je japonski »princ ledu« stopil na najvišjo stopničko. FOTO: Olympics.com

    Kostumi so prilagojeni potrebam umetnostnih drsalcev. »Kostumi morajo biti lahki, saj prevelika teža lahko vpliva na višino skokov,« pojasnjuje oblikovalka. Poleg tega so njeni kostumi izdelani iz posebnih tkanin, kot je mrežasti material, ki športnikom omogoča, da se gibljejo brez ovir. 

    Da so v čim manjšo oviro drsalcu, oblikovalkini materiali tehtajo manj kot 800 gramov, skupaj z okrasnimi kamni. Pri tem ni ključna le teža kristalov, temveč tudi njihova umeščenost na kostum. Ženska krila so pogosto manj okrašena, da teža ne bi vplivala na stabilnost.

    »Kostumi naj športnikom pomagajo, da se počutijo samozavestni in pripravljeni na tekmo,« pravi Satomi Ito. FOTO: NHK World Japan
    »Kostumi naj športnikom pomagajo, da se počutijo samozavestni in pripravljeni na tekmo,« pravi Satomi Ito. FOTO: NHK World Japan

    Ključno vlogo ima tudi raztegljivost materiala. Tkanina mora delovati kot druga koža, saj se mora popolnoma prilegati telesu. Kroji so zato pogosto nekoliko manjši od dejanskih mer, da se med gibanjem idealno oprimejo postave. 

    Oblikovanje tovrstnih kostumov tako ni brez izzivov. Kot priznava Itova, gre za zahteven proces, ki poleg tehničnih smernic terja tudi usklajevanje lastne umetniške vizije z željami drsalcev in njihovih koreografov. 

    »Včasih je svoje ideje težko uskladiti s pričakovanji drugih, vendar je to del mojega dela,« pravi Itova. Kot temeljno vodilo pri oblikovanju ji tako služijo podrobne reference, ki ji jih pošljejo drsalci in koreografi, s katerimi sodeluje. Smernice strank pogosto združuje s svojimi lastnimi navdihi, ki jih črpa iz filmov, muzejev, arhitekture in potovanj. 

    Kostumi za »Quad Goda«

    Posebno poglavje njene kariere predstavlja novo sodelovanje z Ilio Malininom, znanim po izjemnih štirikratnih skokih (zaradi česar se je med navdušenci zanj uveljavil tudi nadimek »Quad God«). Poleg slednjih so zaščitni znak Malinina postale tudi salte, ki jih vključi v vsakega izmed svojih nastopov. 

    Za kratki program v okviru olimpijskega programa si je Malinin želel kostuma, navdahnjenega z videoigro Prince of Persia. FOTO: Olympics.com
    Za kratki program v okviru olimpijskega programa si je Malinin želel kostuma, navdahnjenega z videoigro Prince of Persia. FOTO: Olympics.com

    Z obetavnim umetnostnim drsalcem je Itova sodelovala že lani, ko je za njegovo vampirsko točko na ameriškem tekmovanju v prostem programu oblikovala kostum z rdečimi kristali, ki so spominjali na kaplje krvi, in detajli, podobnimi okostju. 

    Ob sodelovanju z mladim drsalcem je Itovo presenetila predvsem svoboda, ki ji jo je pustil pri oblikovanju ter dodajanju okrasja. Pravzaprav si ga je Malinin želel čim več, zlasti bleščic: »Veliko severnoameriških drsalcev se jim izogiba, on pa mi je rekel, naj dodam, kar želim,« je dejala Itova.

    Za kratki program v okviru olimpijskega programa si je Malinin želel kostum, navdahnjen z videoigro Prince of Persia. Glavni lik je v igri sicer brez majice, zato je Satomi Ito za drsalca zasnovala kostum z mrežastimi detajli v bež barvi in detajli, ki ustvarjajo vtis gole kože, a hkrati ohranjajo tudi eleganco in moč lika. 

    Pri prostem programu pa je Malinin Itovi pustil več ustvarjalne svobode. Tako je nastal pretežno črn kostum z zlatimi poudarki, ki poudarja dramatičnost drsalčevega nastopa. 

    Malinin bo Satomin kostum oblekel tudi za jutrijšnji finale umetnostnega drsanja v posamični moški kategoriji, ki se bo začel ob 19. uri. Kot najvišje uvrščeni tekmovalec po kvalifikacijah bo nastopil kot zadnji. 

