Iz Cannesa na volitve

Turška drama Kuru Otlar Üstüne, kar bi lahko prevedli kot O suhi travi, je na največjem filmskem festivalu na svetu v Cannesu na Azurni obali, ki se je končal prejšnji konec tedna, pritegnila veliko pozornosti. V zgodbi, katere dogajanje je postavljeno na podeželje vzhodne Anatolije, je glavno žensko vlogo odigrala 36-letna Merve Dizdar. In odigrala jo je tako dobro, da je prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo.

V čustvenem nagovoru po podelitvi v soboto je opisala težave s katerimi se srečujejo ženske v Turčiji. Povedala je, da ji vloge učiteljice sploh ni bilo treba vaditi, saj se že od rojstva uči, kako takšne ženske čutijo. Po podelitvi se je vrnila v domovino, da je na volišču na eni od šol v Istanbulu oddala glas v drugem krogu predsedniških volitev, na katerih sta se za najmočnejši politični položaj v državi potegovala aktualni predsednik Recep Tayyip Erdoğan in kandidat večjega dela opozicije Kemal Kılıçdaroğlu.

Takrat seveda še ni bilo jasno, da je vedno bolj avtoritarni 69-letni Erdoğan s slabimi petimi odstotki prednosti premagal 74-letnega tekmeca. Kılıçdaroğlu je obljubljal, da bo Turčijo vrnil na pot demokracije in v Evropo, torej v nasprotno smer od tiste, po kateri jo vodi aktualni predsednik.

V govoru Dizdarjeve v Cannesu so predsednikovi privrženci in državni uradniki očitno odkrili bodice proti Erdoğanovemu režimu. Podpredsednik državne agencije za nadzor in regulacijo radia in televizije – ta je seveda popolnoma podrejena oblasti, tako kot dejansko vsi mediji – İbrahim Uslu je na Twitterju v poduk Dizdarjevi zapisal: »Najprej se moraš naučiti spoštovati svojo državo. Šele potem lahko pričakuješ čestitke za nagrado, ki si jo dobila.«

Vendar birokrat igralke očitno ni prestrašil. »V sedanjosti se moramo ženske boriti, v državi, kjer sem se rodila, in po vsem svetu. Vemo, kako težko je biti ženska in zato sem o tem spregovorila,« je povedala za britansko tiskovno agencijo Reuters. Dizdarjeva je diplomirala in magistrirala iz igre in je vsestranska igralka. Nastopa v gledališču, filmih, na televiziji in v serijah na pretočnih platformah. Za vlogo v filmu Eltilerin Savaşı je leta 2021 dobila nagrado za najboljšo igralko združenja turških filmskih kritikov, istega leta pa tudi nagrado zlati metulj za najboljšo igralko, ki jo podeljujejo bralci turškega časopisa Hürriyet, za vlogo v filmu Masumlar Apartmanı.