Iz garderobne omare kraljice Elizabete II.

»Omara kraljice Elizabete II. je eden najpomembnejših živih arhivov sodobne modne zgodovine. Njena oblačila, ki obsegajo od zatona dvornega krojenja do vzpona modnih kreatorjev, pripovedujejo zgodbo o Veliki Britaniji in njeni razvijajoči se modni identiteti. Za oblikovalce in študente ponuja mojstrski tečaj silhuet, konstrukcije, ponavljanja, simbolike in tudi skromnosti,« je zapisal škotski modni oblikovalec Christopher Kane v katalogu ob največji razstavi garderobe kraljice Elizabete II. v Buckinghamski palači, ki bo prihodnje leto ob 100-letnici njenega rojstva. Publikacijo z naslovom Queen Elizabeth II: Fashion and Style (Kraljica Elizabeta II.: Moda in slog) je napisala kustosinja razstave Caroline de Guitaut, vključuje pa tudi prispevke modnih strokovnjakov in oblikovalcev.

Med približno 200 kosi kraljičinih oblačil, tudi njenih najbolj ikoničnih in ekstravagantnih, od katerih približno polovica še ni bila razstavljena, bo tudi nekaj kosov Kana, Erdema Moralıoğluja in Richarda Quinna. Razstavljeni bodo z referencami iz kraljičinega arhiva, kar priča o vplivu njenega sloga tudi na sodobno modo.

V Buckinghamski palači so razstavo njenih oblačil z naslovom Fashioning a Reign: 90 Years of Style (Oblikovanje vladavine: 90 let stila) pripravili že ob njenem 90. rojstnem dnevu. FOTO: Reuters

Kanova kolekcija za pomlad/ poletje 2011 je na primer obudila njene puloverje s karo vzorcem in lasersko izrezano usnjeno obleko, ki je posnemala čipkasto; Moralıoğlujeva pomladno/poletna kolekcija 2018 se je sklicevala na ljubezen mlade Elizabete do jazza; Quinnova jesensko/zimska kolekcija za leto 2024 pa reinterpretirala njeno obleko s kristali, ki jo je nosila na premieri filma Lawrence Arabski leta 1962, in črno žametno obleko, v kateri je srečala Marilyn Monroe leta 1956, poroča italijanski Vogue.

Večkrat nagrajeni Christopher Kane, letnik 1982, je študiral na londonskem Central Saint Martins College of Art and Design, kjer je diplomiral leta 2006. Že njegova magistrska kolekcija je pritegnila veliko medijske pozornosti, leta 2013 pa je luksuzni konglomerat Kering kupil njegovo istoimensko blagovno znamko, vendar jo je po poročanju Hyperbeasta leta 2018 prodal nazaj oblikovalcu. Leto zatem je predstavil znamko More Joy, ki je obsegala majice, puloverje s kapuco in kopalke z enobesednimi grafikami, kot sta »Sex« ali »Special«.