Iz Irana pobegnila edina dobitnica olimpijske medalje

»Sem ena od milijonov zatiranih žensk v Iranu. Mnogo let so se z menoj igrali, kot so hoteli …; oblačila sem se, kot so mi rekli; ponovila sem vsak stavek, ki so mi ga naročili. Prilastili so si me,« je na svojem instagramu zapisala Kimia Alizadeh, edina športica, ki je na olimpijskih igrah osvojila medaljo za Iran. Zdaj se je svoji domovini dokončno odrekla.



Enaindvajsetletna športnica je po mesecu dni bivanja na Nizozemskem preko družabnih medijev javnosti sporočila, da se ne namerava več vrniti v domovino. Leta 2016 je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru Iranu priborila dragoceno odličje: v taekwondoju je osvojila bronasto medaljo in postala prva in doslej edina Iračanka z medaljo z največjega svetovnega tekmovanja.



Ob koncu tedna se je v Eindhovnu brez naglavne rute, v kateri se v domovini ne bi mogla nikoli pojaviti na ulici, udeležila komemoracije v spomin umrlim na letalu, ki so ga 8. januarja letos sestrelili na Teheranom. Njene fotografije so nemudoma zaokrožile po družabnih omrežjih, na instagramu pa je Kimia svoje sledilce zaprosila, naj podprejo njeno odločitev o umiku iz domovine. Odzivi so mešani. Mnogi ji stojijo ob strani in sporočajo, da bo zanje vedno junakinja, ne glede na to, ker živi, del iranske javnosti pa ji očita nehvaležnost. Objavili so tudi stare posnetke, na katerih se pojavlja v družbi najvišjih funkcionarjev iranskega režima.



Iran se že leta sooča z begom izobraženih in nadarjenih. Samo v zadnjih mesecih so državo zapustili trije športniki mednarodnega slovesa. Med njimi je tudi 16-letna šahistka Alireza Firouzja, ki ni spoštovala prepovedi tekmovanja proti izraelskim nasprotnikom. Decembra se je odločila, da se s tekmovanja v Franciji ne bo vrnila domov.