Iz razkošja v 30-letni zapor zaradi milijardne prevare

Nekoč je veljal za enega najbogatejših kitajskih poslovnežev, nato je postal glasen kritik kitajske komunistične partije in si nov dom ustvaril v Združenih državah Amerike. A v ZDA so ga zdaj obsodili na 30 let zapora zaradi milijardne prevare, poroča BBC.

Guo Wengui je iz Kitajske prebegnil leta 2017. Živel je na Manhattnu, zraven je imel še več drugih prestižnih stanovanj, kmalu pa se je povezal celo s Stevom Bannonom, nekdanjim svetovalcem Donalda Trumpa. Očitno mu denar in dobre povezave niso bile v pomoč, saj so ga obsodili zaradi izsiljevanja, goljufije in pranja denarja.

Sodnica newyorškega sodišča Analisa Torres je dejala, da je Guo »plenil tiste, ki so si prizadevali prinesti demokracijo na Kitajsko«, in jim »kradel denar za financiranje svojega razkošnega življenjskega sloga«.

Guo je deloval pod različnimi imeni, denimo kot Miles Guo in Ho Wan Kwok. Zanimivo je tudi, da je imel kljub jasnim dokazom o krivdi v sodni dvorani veliko podpornikov.

Pravni strokovnjak Sean S. Buckley je za BBC povedal: »Namesto da bi bil zadovoljen s številnimi legitimnimi priložnostmi, ki jih je dobil, je Guo izkoriščal zaupanje za lastno korist. Njegova kazen kaže, da slava in bogastvo nista nad zakonom in da bodo goljufi, ki izkoriščajo ljudi za bogatenje, deležni znatnih posledic.«

Preden je pobegnil s Kitajske, je obogatel kot nepremičninski podjetnik. Ko so ga na Kitajskem obtožili korupcije, je prosil ZDA za azil. Guo je postal kritik kitajskega komunističnega režima in si je med kitajsko skupnostjo v ZDA pridobil široko spletno podporo.

Tožilci so med obravnavo razkrili, da je Guo od spletnih sledilcev, ki so se mu pridružili v naložbenih in kriptovalutnih shemah med letoma 2018 in 2023, zbral več kot milijardo dolarjev (760 milijonov funtov). Toda nič od tega ni porabil za krepitev kitajske opozicije, temveč za financiranje lastnega razkošnega življenja z vilami in luksuznimi avtomobili.

Guo je obtožbe zanikal in dejal, da je sredstva dejansko uporabljal za politični aktivizem. Kot dokaz je navedel poznanstvo s Stevom Bannonom. Skupaj sta se pogosto pojavljala v videoposnetkih, leta 2020 pa sta začela kampanjo z naslovom Nova zvezna država Kitajska, katere cilj je bil strmoglavljenje kitajske komunistične partije.