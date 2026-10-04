Iz sveta oglaševanja prišla med najbolj prepoznavne slovenske foodie ustvarjalke

Maša Butara je ena bolj prepoznavnih slovenskih ustvarjalk vsebin o hrani in potovanjih. Na profilih Slovenia Food Experience in Perfelicious že leta deli kulinarična odkritja, restavracije in kraje, ki jo navdušijo, njena karierna pot pa je bila precej bolj razgibana, kot bi lahko sklepali zgolj po objavah na družbenih omrežjih.

Delala je v oglaševalskih agencijah, vodila kreativni oddelek globalnega podjetja, nato pa se podala na samostojno pot. V intervjuju svojo zgodbo pripoveduje skozi kraje, kjer rada je: od ljubljanskih restavracij in picerij do skritih lokalnih naslovov ter kulinaričnih doživetij v tujini. Govori tudi o tem, zakaj največ odziva pogosto dosežejo prav najbolj spontano ustvarjene vsebine in zakaj zanjo uspešna objava ni nujno tista z največ ogledi.

Katere ljubljanske lokale priporoča, kam se odpravi, ko potrebuje mir, katere jedi so zanjo že skoraj legendarne in zakaj nekaterih kulinaričnih naslovov raje ne razkrije preveč, preberite na Odprti kuhinji.