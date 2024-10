Iz vojnega Iraka v vrh svetovne kulinarike

Dvainštiridesetletni Sung Anh je chef in lastnik restavracije Mosu Seoul, edine ozaljšane s tremi Michelinovimi zvezdicami v Južni Koreji in eden od sodnikov v priljubljenih Netflixovih kulinaričnih vojnah (Culinary Class Wars). Bojišča mu resnici na ljubo niti niso tuja; kot mladenič se je namreč pridružil ameriški vojski in med drugim služil v Iraku.

A iz svoje precej nenavadne poklicne poti ne dela posebne zgodbe. »Podobno kot sem se prijavil v ameriško vojsko, da bi naredil nekaj drugačnega, sem se odločil, da se vrnem v Korejo, da bi naredil nekaj drugačnega,« je za CNN dejal korejsko-ameriški kuhar, ki je v omenjeni Netflixovi seriji pridobil celo četo oboževalcev. Prav neomajna želja po utiranju lastne poti sta po njegovem mnenju pripomogli k temu, da se je v domovini zavihtel na sam vrh ponudbe vrhunske kulinarike.

V Seulu se je sicer tudi rodil in tam preživel prvih 13 let, ko se je njegova družina preselila v San Diego v Kaliforniji. »Bili smo preprosta družina, ki je iskala ameriške sanje,« je dejal, pa čeprav niti angleško niso znali na začetku. Med odraščanjem na ameriški zahodni obali so bile njegove misli daleč od kuhanja. Bil je kot vsi drugi otroci in najstniki, dokler se ni odločil, da se pridruži ameriški vojski, saj je bil to edini način, da uresniči željo po potovanjih, kot je priznal.

Po kuharski šoli je delal v nekaj vrhunskih restavracijah na zahodni obali in spoznal nekaj največjih mojstrov v ZDA, leta 2015 pa je odprl svojo restavracijo, Mosu San Francisco, v kateri je prepletel ameriške okuse s korejsko dediščino. FOTO: Michelinov vodnik

V štirih letih službovanja se je usposabljal v bazah po vsej državi, nato so ga napotili v njegovo domovino, Južno Korejo, in naposled na Bližnji vzhod. Konec leta 2002 je tako pristal v Bagdadu, kjer je kot specialist v artilerijski enoti eno leto odstranjeval ostanke bomb in orožja, ki so ga pustile iraške sile, vključno z bunkerjem, v katerem so leta 2003 našli Sadama Huseina. Čeprav so bila ta leta zelo vznemirljivo obdobje, med katerim je spoznal ogromno ljudi in številne kulture, si je želel, ko se je vrnil, početi nekaj povsem drugačnega. Sprva si je želel postati mehanik pri Porscheju, saj je kot najstnik rad dirkal z avtomobili.

Toda le dva tedna pred začetkom usposabljanja je bežno srečanje s skupino kuharjev ameriške podružnice slovite šole Le Cordon Bleu popolnoma spremenilo njegove cilje. Hotel je biti del tega sveta. »Nikoli se nisem oziral nazaj, nikoli nisem obžaloval. In zdaj vozim porsche, tako da je vse v redu,« je med smehom dejal za CNN. Kljub temu priznava, do kuhanja nikoli ni bil povsem ravnodušen. Še kot otroku se mu je globoko v podzavest zapisala babičina hrana, kot najstnik v ZDA je nekaj časa po šoli tudi pomagal v družinski kitajski restavraciji.

Po kuharski šoli je delal v nekaj vrhunskih restavracijah na zahodni obali in spoznal nekaj največjih mojstrov v ZDA, leta 2015 pa je odprl svojo restavracijo, Mosu San Francisco, v kateri je prepletel ameriške okuse s korejsko dediščino. Bilo je tvegano, se spominja, a se je izplačalo. Že v enem letu je dobil prvo Michelinovo zvezdico. To ga je sicer osrečilo, a ni bilo dovolj, hotel je bliže svoji dediščini, izvirnim sestavinam. Leta 2017 je odprl restavracijo v domovini s preprostim ciljem: iznajti nekaj novega. Pet let pozneje je Mosu Seoul dobila tri Michelinove zvezdice.