Zdravnik, ki je pomagal bolnikom, je sam postal bolnik

Richard Scolyer, patolog in sopredstojnik avstralskega Inštituta za melanom, je bil leta 2019 po strokovnih analizah uvrščen med vodilne svetovne avtoritete na področju raziskovanja melanoma. Bil je tudi soustanovitelj ene največjih svetovnih zbirk vzorcev melanoma, kar je raziskovalcem omogočilo boljše razumevanje genetskih sprememb pri nastanku kožnega raka.

Leta 2024 so ga skupaj z njegovo dolgoletno sodelavko Georgino Long razglasili za Avstralca leta. Eno najprestižnejših priznanj države sta prejela za napredek na področju imunoterapije, ki je številnim bolnikom omogočila, da je napredovali melanom postal obvladljiva bolezen.

Avstralski predsednik vlade Anthony Albanese je ob njegovi smrti dejal, da je Avstralija izgubila »eno svojih najsvetlejših luči in eno svojih največjih src«. Njegovo javno soočanje z boleznijo je označil za »dejanje globoke velikodušnosti« in na omrežju X še zapisal, da bo pred kratkim ustanovljena katedra Richarda Scolyerja v sydneyjskem centru za zdravljenje raka Chris O'Brien Lifehouse nosila njegovo ime.

Scolyer se je rodil in odraščal v Launcestonu na Tasmaniji, kjer je na tamkajšnji univerzi študiral medicino, pozneje pa se je specializiral za patologijo in raziskovanje raka. Njegova največja življenjska misija je postalo raziskovanje zdravljenja za obliko kožnega raka, ki je pred tem pogosto pomenil smrtno obsodbo.

Maja 2023 je med službenim potovanjem na Poljskem v hotelski sobi doživel epileptični napad. Pregledi so pokazali, da ima glioblastom – eno najagresivnejših oblik možganskega raka. Pozneje je zapisal: »Nenadoma sem iz zdravnika, ki pomaga bolnikom, postal bolnik z življenjsko ogrožajočo boleznijo.«

Ni se sprijaznil s tem, da mu ostaja le še nekaj mesecev življenja, ampak je skupaj z ekipo dovolil uporabo eksperimentalnega zdravljenja, ki ga prej ni prejel še nihče na svetu. Postal je eden redkih zdravnikov v zgodovini, ki je bil hkrati vrhunski raziskovalec, bolnik in pionir lastnega zdravljenja. Bil je tudi navdušen kolesar. Tudi med zdravljenjem je sodeloval na dobrodelnih kolesarskih prireditvah za zbiranje sredstev za raziskave raka. Le nekaj mesecev pred smrtjo je pomagal zbrati več deset tisoč dolarjev za raziskave.

Oktobra 2024 je Richard Scolyer v Sydneyju sprejel angleškega kralja Karla III.; srečanje je bilo simbolično, saj sta bila oba v tistem času bolnika z rakom, Scolyer pa je kralju podaril tradicionalni avstralski klobuk akubra kot simbol zaščite pred soncem in preprečevanja melanoma.

To srečanje je bilo eno njegovih zadnjih velikih javnih nastopov pred poslabšanjem bolezni. Kralj mu je lani aprila poslal prijazno in osebno napisano sporočilo, Scolyer pa je zapisal na svojem facebook profilu: »Z velikim veseljem in ganjenostjo sem prejel prijazno in osebno napisano sporočilo kralja Združenega kraljestva, kralja Karla III., ki mi ga je v začetku tega tedna osebno izročil polkovnik Michael Miller.«