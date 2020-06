Izginuli princ

Saudski princ je pogosto v Evropi, na fotografiji je na obisku pri županu Dresdna v Nemčiji Dirku Hilbertu leta 2017. FOTO: AFP

V Saudski Arabiji, za preskrbo sveta z nafto eni ključnih držav, že desetletja vladajo sinovi njenega ustanovitelja. Za sedanjim, že zelo betežnimpa bo očitno zavladal prvi iz nove generacije princev, zdaj prestolonaslednik. Da bi utrdil nasledstvo in oblast, ki jo ima, čeprav ga uradno še niso okronali, je konec leta 2017 izvedel čistko med drugimi pretendenti za prestol absolutistične kraljevine.Januarja 2018 so aretirali tudi princa, po materini strani bratranca prestolonaslednika. Ker je bil 37-letni milijarderski princ znan predvsem po človekoljubnih dejavnostih in zbiranju umetnin ter ni kazal nobenih ambicij po oblasti, je bila aretacija precejšnje presenečenje. Bila je tudi brutalna, saj so ga iz palače zvlekli sredi noči in pretepli. Oblasti sicer ne komentirajo, ali so princa Salmana (in tudi njegovega očeta dva dni pozneje) sploh aretirali, proti njima niso vložil obtožnice.Izginotje na Zahodu izobraženega princa – študij mednarodnega prava je po diplomi v domovini nadaljeval na Oxfordu in doktoriral na pariški Sorbonni – je vzbudilo veliko pozornosti tudi v Evropi in Združenih državah Amerike. Februarja je delegacija evropskega parlamenta med obiskom v Savdski Arabiji zahtevala, da ga izpustijo. Njegov prijatelj in finančni svetovalec Pakistanec, ki živi v Parizu, pa je za dva milijona dolarjev (1,8 milijona evrov) najel vplivnega washingtonskega lobista, da bi pri ameriški, britanski in francoski vladi pritiskal za izpustitev princa Salmana. Deloma je pritisk morda uspešen, saj naj bi princa iz zapora preselili v zastraženo palačo.Nenavadno je, da sploh ni jasno, zakaj so princa aretirali. Nekateri celo domnevajo, da je preprosto antipatičen prestolonasledniku.Princ Salman je med drugim lastnik letalske družbe in velike izposojevalnice luksuznih jaht na jugu Francije. V domovini in tudi nekaterih drugih državah deluje v gradbenih in naftnih poslih, njegovo premoženje cenijo na več kot dve milijardi evrov. Poleg poslov, dobrodelnih dejavnosti, kot je doniranje za razvojne projekte v revnih državah, zaradi katerih je dobil francoski red legije časti, in zbiranja umetnin so njegova strast živali. Navdušujejo ga konjske in kamelje dirke ter sokolarstvo. Ker pa je vseeno otrok konca 20. stoletja, v prostem času menda rad igra spletno pretepaško igro Dota 2.