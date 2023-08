Izjemen režiser, a hkrati persona non grata

Roman Polanski, ki danes praznuje 90. rojstni dan, je ime, ki vzbuja nasprotujoče asociacije. Kot režiser, scenarist in producent je zgodovino filma obogatil s številnimi mojstrovinami, kakršne so Odvratnost, Rosemaryjin otrok, Kitajska četrt, Podnajemnik, Deklica in smrt, Pianist, Pisatelj v senci in Obtožujem! Medtem ko njegova dela veljajo za umetnine, visi nad njim senca obtožb o spolnih zlorabah mladoletnic večinoma v 70. letih prejšnjega stoletja, zaradi katerih je postal po začetku gibanja #jaztudi nezaželena osebnost na prestižnih filmskih festivalih, na katerih je pobiral prestižna priznanja.

Živi v Franciji in se izogiba državam, ki imajo z ZDA sklenjen sporazum o izročitvi. Čez lužo namreč že več kot 40 let proti njemu poteka sodni postopek zaradi spolne zlorabe takrat 13-letne Samanthe Geimer. Polanski je sicer priznal nedovoljen spolni odnos z mladoletnico, a je pred izrekom sodbe pobegnil v Evropo. Medtem je tudi Samantha Geimer, ki je zdaj stara 60 let, ameriško pravosodje pozvala, naj opusti tožbo, saj da primer bremeni njeno družinsko življenje in zdravje. Njenim obtožbam so sicer pozneje sledila tudi pričevanja drugih žensk o spolnih zlorabah, ko so bile mladoletne.

Podelitev cezarjev leta 2020 so spremljali protesti, ko je odličje dobil Roman Polanski. Foto Reuters

Tudi življenje slovitega režiserja je zaznamovano s tragičnimi dogodki, že v otroštvu je bil to holokavst. Rodil se je leta 1933 v Parizu, očetu Judu in materi Rusinji, štiri leta pozneje so se njegovi starši preselili na Poljsko. V Krakovu so jih skupaj s tisoči drugih Judov prisilili na življenje v getu. Ko je bil Roman star devet let, so ga starši prepričali, da je pobegnil od tam. Sprva se je skril pri poljski družini, ki so jo njegovi starši poznali in ji plačali, da ga je skrila pri sebi. Njegovo mater in očeta so kmalu zatem deportirali v taborišča smrti, mati je leta 1943 umrla v Auschwitzu, oče je preživel strahote taborišča Mauthausen.

Grozote, ki jim je bil priča med vojno, so zaznamovale tudi njegovo ustvarjanje, svojega otroštva pa se je v filmskem formatu lotil leta 2002 v Pianistu. Spoprijemanje s travmo mu je med drugimi nagradami prineslo oskarja za najboljšo režijo in zlato palmo v Cannesu.

Druga velika tragedija ga je prizadela leta 1969, ko je izgubil partnerko, igralko Sharon Tate, ki je bila visoko noseča. V njun dom v Los Angelesu so vdrli pripadniki sekte Charlesa Mansona in jo skupaj s še štirimi prijatelji, ki so bili na obisku, brutalno umorili. Polanski je bil medtem v Evropi, kjer je snemal film. Leta 1989 se je poročil z igralko Emmanuelle Seigner, s katero ima dva otroka, hčerko Morgane in sina Elvisa.

Več kot 30 let je poročen z igralko Emmanuelle Seigner, s katero imata dva otroka. FOTO: Pascal Rossignol/Reuters

Na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah bo na ogled njegova satirična komedija The Palace o bogatih in ekstravagantnih hotelskih gostih. Že leta 2019 je festival v mesto v laguni pripeljal tudi njegov film Obtožujem!, za katerega je prejel veliko nagrado žirije. Le nekaj mesecev pozneje je film prikazala francoska filmska akademija, ki ga tako kot ameriška po vzniku gibanja #jaztudi sicer izključila. Na podelitvi cezarjev 2020, kjer je prejel nagrado za režijo, so številni filmski ustvarjalci protestno zapustili slovesnost.