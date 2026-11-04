Srhljivo opozorilo očeta umetne inteligence

V Sloveniji imamo za različne težave več pregovorov, tokrat lahko povemo, da je po toči očitno po vsem svetu zvoniti prepozno. Namreč, britansko-kanadski računalniški znanstvenik, kognitivni znanstvenik, kognitivni psiholog in Nobelov nagrajenec, znan po delu na področju umetnih nevronskih mrež, Geoffrey Hinton, je za britanski The Guardian opozoril, da bi lahko že letos ali prihodnje leto prišlo do velike katastrofe. Ni nujno pesimist glede tehnologije, ki temelji na njegovih prelomnih raziskavah umetnih nevronskih mrež, meni, da ima umetna inteligenca potencial, da nas popelje v čudovito prihodnost, a dodaja: »Morda bi bilo bolje, če je sploh ne bi razvili.« 78-letni Hinton je opozoril, da bo človeštvo v desetletju ali prej izvedelo, če bo znalo obvladati tveganja, ki jih prinaša ta ...