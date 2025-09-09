Slavna pisateljica je načrtovala umor partnerke z uspavalnimi tabletami

Pisateljica Elizabeth Gilbert, avtorica uspešnice Jej, ljubi, moli, se vrača z novo, pretresljivo in izjemno osebnoizpovedno knjigo z naslovom All the Way to the River: Love, Loss, and Liberation (Vse do reke: Ljubezen, izguba in osvoboditev), ki je v ZDA izšla prav danes. Njeni oboževalci so jo že težko pričakovali.

Tokrat jih popelje v najgloblje kotičke ljubezni, bolečine in ranljivosti, saj v njej piše o odnosu s svojo partnerko Rayjo Elias. Vanjo se je zaljubila, ko je bila še skupaj s partnerjem, o katerem je pisala v svoji knjižni uspešnici, a ta ljubezen, v katero je močno verjela, se je na koncu izkazala za utvaro.

»Dvanajst let je bil moj zvesti spremljevalec, skupaj sva preživela čudovite trenutke. Razhajava se kot prijatelja,« je zapisala, ko je začela živeti z Rayjo, ki je že takrat bolehala za neozdravljivim rakom jeter in trebušne slinavke. Gilbertova v knjigi opisuje njen boj z boleznijo in tudi to, kako se je predajala odvisnosti od alkohola in drog, kar je spremenilo njuno življenje v težko in bolečo preizkušnjo.

V svoji knjigi brez olepševanja piše o medsebojni destruktivnosti, v kateri sta se znašli. Tudi pisateljica namreč ni več mogla živeti brez pomirjeval in različnih drog.

V eni najbolj šokantnih izpoved v knjigi tudi razkrije, da je v trenutku popolne izčrpanosti celo razmišljala o tem, da bi partnerki skrajšala trpljenje – načrtovala je, da bi jo umorila z uspavalnimi tabletami. Na koncu tega seveda ni storila, toda izpoved je postala srhljivo iskreno poglavje o meji med ljubeznijo, nemočjo in obupom.

Knjiga pa ni le niz bolečih dogodkov – Gilbertova, ki je izjemna pisateljica, jo je obogatila s poezijo, molitvami in risbami, ki bralcu ponujajo trenutke upanja. Tako je ustvarila pripoved, ki ni zgolj dnevnik o izgubi, temveč tudi knjiga o iskanju svetlobe, odrešitve in osebne transformacije.

Elizabeth Gilbert je ena najbolj prepoznavnih ameriških pisateljic sodobnega časa. Njena dela so prevedena v več kot 30 jezikov, njene knjige pa so našle pot do milijonov bralcev po svetu. Preboj je doživela z avtobiografsko uspešnico Jej, moli, ljubi v kateri je opisala svoje popotovanje po Italiji, Indiji in Baliju. Knjiga je postala globalni fenomen, pozneje pa tudi filmska uspešnica z Julio Roberts v glavni vlogi.

Napisala je tudi uspešno poljudnoznanstveno knjigo Za vedno, ki govori o tem, zakaj se moški in ženske poročajo in nasploh o zgodovini zakona. V slovenščino je preveden tudi njen zajetni roman Pečat stvarjenja, ki je spretno napisana zgodba v slogu in jeziku Charlesa Dickensa. Dogaja se v 19. stoletju v ZDA in govori o botaniki oziroma pametnem, a ne preveč privlačnem dekletu z imenom Alma Whittaker, katere oče je bil bogat trgovec z dragocenimi rastlinami. Botanika je bila v tistih časih edina znanstvena veda, s katero se je bilo dovoljeno ukvarjati ženskam.

Poleg pisanja Gilbertova predava o ustvarjalnosti in osebnem razvoju, njeno življenje pa ostaja prepleteno z raziskovanjem meja človeške izkušnje. Njena nova knjiga je dokaz, da se ne boji poseči v najbolj ranljive kotičke svojega življenja – in jih deli z bralci po vsem svetu.