Aktiviste naj bi v Izraelu celo posiljevali

Izraelska vojska je pred tednom dni v mednarodnih vodah zaustavila tako imenovano mednarodno flotiljo približno 50 plovil, s katero so nameravali aktivisti v Gazo dostaviti humanitarno pomoč.

Približno 430 so jih odpeljali v Izrael, tam so jih vklenjene in s prevezami čez oči prisilili, da so šli na kolena, minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir, eden najskrajnejših ministrov (zelo) desne vlade pod vodstvom vojnih zločinov obtoženega premiera Benjamina Netanjahuja, pa jim je cinično izrekel dobrodošlico.

Med vklenjenimi je hodil z izraelsko zastavo in menil, da so aktivisti samooklicani junaki in da bi jih morali zapeti skupaj s palestinskimi teroristi. Potem so jih izgnali iz države in izkazalo se je, da poniževanje skrajno desnega ministra ni bilo edini in še manj najhujši del dobrodošlice.

Zaradi obtožb o ugrabitvi, mučenju in spolnem nasilju, kar vse so izvajale izraelske varnostne oblasti, bodo namreč italijanski preiskovalci zaslišali več aktivistov, ki so se vrnili v domovino. Približno 50 so jih po izgonu zaradi poškodb hospitalizirali v Turčiji. V Italiji pa so preiskovalci že izprašali poslanca opozicijskega levo populističnega Gibanja 5 zvezdic v spodnjem domu parlamenta Daria Carotenuta.

Bil je med člani flotilje in je po vrnitvi v Italijo povedal, da so ga tako kot veliko drugih aktivistov v Izraelu »divjaško« pretepli. Zato je italijanska vlada na zagovor poklicala izraelskega veleposlanika v Rimu in Evropsko unijo pozvala, naj sprejme sankcije proti Ben Gviru. Ministru je zaradi grobega ravnanja z njihovimi državljani med aktivisti vstop že prepovedala Francija.

Po aretaciji so bili člani humanitarne flotilje žrtve najrazličnejših zlorab. Veliko so jih tako brutalno pretepli, da so jim na primer polomili rebra, roke in zobe. Poleg tega so jih po minuto tresli z električnimi paralizatorji, pretrpeli pa so tudi vrsto spolnih zlorab: grobe telesne preiskave, otipavanje, vlečenje za genitalije in več posilstev.

Eno od žrtev naj bi posilili analno, druga je doživela penetracijo s pištolo. Samo na eni od ladij, s katerimi so aktiviste po ugrabitvi na odprtem morju v mednarodnih vodah odpeljali v Izrael, ki so jo za potrebe prevoza spremenili v plavajoč zapor, obdan z bodečo žico, so ugotovili 12 primerov spolnih napadov.

Izraelska zaporniška uprava je zanikala spolne napade, posilstva oziroma sploh slabo ravnanje z aretiranimi. »Obtožbe so lažne in nimajo nobene podlage v dejstvih. Vsi zaprti in priprti so pridržani v skladu z zakoni, upoštevamo njihove osnovne pravice in jih nadzoruje profesionalno ter usposobljeno zaporniško osebje,« so sporočili, ko so bili nekateri še za rešetkami, obtožbe posameznih izgnancev pa so že prišle v javnost.

Zanimivo je, da so celo nemške oblasti, ki so iz zgodovinskih vzrokov v zvezi z Izraelom vedno izredno previdne, sporočile, da so bili nekateri aktivisti iz njihove države poškodovani in da so njihove obtožbe proti Izraelcem »resne«.