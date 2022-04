Izstop iz akademije, številne vloge negotove

Hollywoodski igralec Will Smith, ki se je na šalo na račun bolezni njegove žene Jade Pinkett Smith odzval z nasiljem nad voditeljem oskarjevske slovesnosti Chrisom Rockom, je minuli konec tedna sporočil, da izstopa iz Ameriške akademije filmske umetnosti in znanosti, in se še enkrat opravičil.

»Seznam tistih, ki sem jih s svojim dejanjem prizadel, je dolg, vključuje Chrisa in njegovo družino, številne moje drage prijatelje, moje najdražje, vse navzoče in občinstvo, ki je spremljalo sloves­nost,« je sporočil 53-letni zvezdnik. »Izdal sem zaupanje akademije. Druge nominirance in zmagovalce sem prikrajšal za priložnost, da bi praznovali.«

A Smithov napad na komika Rocka bo imel še druge, dolgoročne posledice. Njegov komercialni vpliv na producente je upadel, njegovi prihodnji nastopi v filmih Podli fantje 4, Bright 2 in tudi težko pričakovanem Applovem filmskem projektu Emancipation, v katerem igra pobeglega sužnja, so zdaj v negotovosti.

Predsednik akademije David Rubin je potrdil, da so prejeli igralčevo odstopno izjavo, vendar bodo kljub temu nadaljevali disciplinski postopek.

»Vse skupaj spominja na podjetja s slabim upravljanjem in vodstvom, kjer se redno spoprijemajo z nasiljem na delovnem mestu ali spolnim nadlegovan­jem,« je po poročanju britanskega Guardiana dejal odvetnik Peter Glennon. »Po incidentu se ni zgodilo nič, ne samo da je bilo Smithu dovoljeno ostati v dvorani, dobil je še nagrado,« je bil kritičen Glennon. »Potem pa se oglasi akademija in pravi, da obsoja nasilje. Seveda, kdo ga ne? Odločijo se, da bodo dogodek raziskali, toda kaj je treba tu raziskati? Ves svet je videl nasilno dejanje.«

Producent televizijskega prenosa podelitve oskarjev Will Packer, na katerega so letele kritike, zakaj niso prenosa prekinili ali odvedli Smitha, je dejal, »da je Rock jasno povedal, da ne želi poslabšati situacije«. Zato je sam, kot pravi, spoštoval Rockovo željo, da igralca ne odstranijo s prireditve. Rock je menda tudi policistom jasno dejal, da ne želi, da ga aretirajo. Komik dogodka sicer še ni javno komentiral, napovedal pa je, da bo o tem v prihodnje zbijal ostre šale.