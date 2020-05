J. K. Rowling predstavila novo otroško knjigo

Britanska pisateljica J. K. Rowling je presenetila z novo knjigo za otroke. The Ickabog (Pošast Ickabog) je njena prva pripoved, ki ni povezana s čarobnim svetom Harryja Potterja. Prvi poglavji sta izšli v torek na njeni spletni strani.



»Knjiga je namenjena otrokom, ki zaradi epidemije preživljajo čas med štirimi stenami, in otrokom, ki morajo v teh nenavadnih časih nazaj v šolske klopi,« je povedala štiriinpetdesetletna pisateljica in dodala, da je zgodbo napisala že pred več kot desetimi leti kot pravljico za lahko noč za svoje otroke. Knjiga bo izhajala v delih vse do 10. julija, na voljo je brezplačno.



V prvih dveh poglavjih so bralci lahko spoznali nekatere glavne like, kot sta King Fred the Fearless (Neustrašni kralj Fred), vladar kraljestva Cornucopia, in petletni deček Bert Beamish. Izvedeli pa so tudi za srhljivo pošast Ickabog, ki se prehranjuje z otroki in z ovcami.

Rokopis je shranila na podstrešju

Rowlingova je sicer knjigo sprva nameravala izdati, potem ko je je leta 2007 izšel sedmi in zadnji roman o Harryju Potterju, nato pa se je odločila, da si bo vzela premor od pisanja in shranila rokopis. »Sčasoma sem jo začela dojemati kot zgodbo, ki je pripadala mojima dvema mlajšima otrokoma, ker sem jima jo brala, ko sta bila še zelo majhna. Doživljam jo kot lep spomin na svojo družino,« je avtorica napisala na svoji spletni strani.



Kot je še dejala, se je pred nekaj tedni odločila, da bo dodelala rokopis, ki je bil shranjen na podstrešju, in ga objavila na spletu. »Moja otroka, ki sta zdaj najstnika, sta bila povsem navdušena, ko sem s podstrešja privlekla zaprašeno škatlo. Odtlej preživljam veliko časa v izmišljenem svetu, o katerem sem mislila, da ga ne bom več obiskala.«