Jacksona zrinila s trona

Ameriška pevka Taylor Swift je s šestimi nagradami ponovno slavila na podelitvi American Music Awards, s skupaj 29 pa na večni lestvici prehitela Michaela Jacksona, ki jih je v življenju prejel 24.



Swiftova je bila nagrajena kot umetnica leta, dobila je priznanje tudi za častno umetnico desetletja, ob vsej slavi pa je na podelitvi v Los Angelesu, pote, ko je odpela remiks svojih hitov, izjavila: »Vse, kar mi je pomembno, so spomini, ki si jih vsa ta leta delim z vami.«



Občinstvo je pričakovalo, da bo zvezdnica spregovorila tudi o sporu s šefi diskografske hiše Big Machine Records, kjer so ji odvzeli avtorske pravice za njenih šest albumov, tako da Swiftova ne bi smela peti lastnih pesmi, ki hkrati ne bi smele biti predvajane niti v dokumentarcu produkcijske družbe Netflix. đž



Pevka o sporu ni spregovorila, ker naj bi v vmesnem času prišlo do sporazuma z diskografsko hišo, je pa bila nekaj časa oblečena v majico v z izpisanimi naslovi šestih albumov.



»To leto je bilo zame izjemno polno. Zgodilo se je veliko dobrega, pa tudi veliko zapletov je bilo,« je povedala zmagovalka, ki je v letošnji pevski sezoni za seboj pustila Drakea, Ariano Grande, Halsey in Post Malonea. Poleg temeljnih dveh je postala zmagovalka še v kategoriji za najboljši video spot, najboljši pop/rock album in najboljšo pop/rock pevko.



Taylor Alison Swift, ameriška country-pop pevka, tekstopiska, kitaristka, pianistka in filmska ter televizijska igralka je pogosto visoko uvrščena tudi na lestvicah najvplivnejših ljudi na svetu. Že slabo desetletje nazaj je bila proglašena za ustvarjalko, katere dela se digitalno najbolje prodajajo v zgodovini glasbe, saj je prodala več kot 28 milijonov digitalnih pesmi.



Do danes je Taylor Swift prodala več kot 10 milijonov albumov po svetu.