Jadranka Juras: Z leti sem se malo omehčala, ker sem dojela predvsem eno

Jadranka Juras bo avgusta dopolnila 50 let, na odru pa je že tri desetletja. V novem intervjuju odkrito spregovori o spremembah, ki jih prinašajo leta, starizmu v glasbenem svetu in občutku, da ji danes ni več treba nikomur ničesar dokazovati. »Zdaj to deluje kot druženje s prijatelji,« pravi o koncertih, na katerih nastopa z jazzovsko zasedbo.

Pevka, mezzosopranistka in učiteljica petja se še vedno ne umika pred družbenimi vprašanji. Ostro zagovarja pravico žensk do odločanja o lastnem telesu in opozarja, da odločitev za splav ne sme postati predmet nadzora politike, protestnikov ali moških, ki jih izkušnja ženske ne zadeva neposredno.

Posebej kritična je do hinavščine tako imenovanih gibanj pro-life. »Šele ko mi bodo ti ljudje dokazali, da jim je res mar za otroke, tako da bodo posvajali sirote, jim bom verjela,« pravi in opozarja, da skrb za življenje ne more veljati le do rojstva.

V pogovoru razkrije tudi, zakaj je z leti opustila trmasto vztrajanje pri svojem, ne pa tudi svojih načel, kako je starizem začela občutiti že po 35. letu in zakaj danes na oder stopa z več miru. Celoten intervju z Jadranko Juras preberite na Onaplus.si.