Jair Bolsonaro se je po treh mesecih vrnil v Brazilijo

Tri mesece po odhodu v eksil na Floridi po tem, ko so zaradi njegovega poraza na lanskih predsedniških volitvah v brazilski prestolnici izbruhnili nemiri, se je v domovino vrnil nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro. Pred vzletom z letališča v Orlandu je za CNN Brasil dejal, da ne bo vodil opozicije proti sedanjemu predsedniku Luli da Silvi, bo pa kot »oseba z izkušnjami« pomagal svoji stranki s »čimerkoli bodo želeli«. Pred lokalnimi volitvami prihodnje leto je napovedal turnejo po državi.

Bolsonaro, ki še vedno zanika, da je spodbujal nasilne napade v Brasilii po neizvolitvi, se ob vrnitvi domov med drugim sooča s preiskavami o domnevni vpletenosti. V nemirih, v katerih so njegovi privrženci napadli in zavzeli kongres, sedež vlade in vrhovno sodišče, močno odmeva vdor podpornikov Donalda Trumpa v ameriški kongres potem ko mu volivci niso namenili drugega mandata. Kot njegov ameriški zaveznik tudi Bolsonaro ni priznal poraza, namigoval je na prevaro in državni udar ter na sodišče podal pritožbo, a je to ni uslišalo.

V Brazilijo, ki jo je zapustil decembra, nekaj dni pred Lulovo inavguracijo, se je vrnil v času, ko državo pretresajo globoke politične delitve; preiskujejo pa ga tudi zaradi domnevnih nepravilnosti, povezanih z dragocenim nakitom.