Janet Jackson z novim albumom in novo turnejo

Ameriška pevka Janet Jackson je napovedala izid novega albuma z naslovom Black Diamond, ki ga bo poleti predstavila na turneji po ZDA. Glasbenica, ki so jo lani sprejeli v dvorano slavnih rock'n'rolla, bo v sklopu turneje predstavila nove skladbe in hkrati obeležila lanski 30. jubilej izida albuma Rhythm Nation 1814 iz leta 1989.



Janet Jackson se bo na turnejo Black Diamond podala 24. junija. Prvič bo zapela v Miamiju, nato pa bo nastopila v Tampi, Nashvillu, Bostonu, Chicagu, Dallasu in Los Angelesu, zadnji koncert pa bo izvedla v Tacomi 23. avgusta.

Zaradi nosečnosti prekinila turnejo

Triinpetdesetletna zvezdnica, ki je pred tremi leti leti prvič postala mati, se je nazadnje na turnejo podala leta 2016 po izidu studijskega album Unbreakable, a je koncertiranje zaradi nosečnosti morala prekiniti. S turnejo je nadaljevala devet mesecev po rojstvu sina Eissa Al Mana.



Janet Jackson, sestra slavnega pokojnega pevca Michaela Jacksona, je zaslovela v osemdesetih letih minulega stoletja. Med njenimi najbolj znanimi skladbami so Someone To Call My Lover, Nasty, Controle, That's The Way Love Goes, Miss You Much in Black Cat. Njeni albumi so bili opazni zaradi družbenih sporočil, zlasti s posebnim poudarkom na enakopravnosti žensk, njeni nastopi v živo pa so dovršeni s koreografsko perfekcionističnimi plesnimi točkami.