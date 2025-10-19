  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    V deželi Petra Pana so vsi lepi in fit

    Janine Koleta je nekdanja profesio­nalna teniška igralka, ki zadnja štiri leta živi v Barceloni, kjer dela za Microsoft.
    Janine živi v Barceloni že štiri leta, k dobremu počutju prispeva tudi njena uspešnost v poslu. Foto osebni arhiv
    Galerija
    Janine živi v Barceloni že štiri leta, k dobremu počutju prispeva tudi njena uspešnost v poslu. Foto osebni arhiv
    Nina Gostiša
    19. 10. 2025 | 13:00
    11:22
    A+A-

    Dvoje preprostih reči, sonce in morje, je bilo za Janine Koleta odločilnih, da se je pred približno štirimi leti preselila v Barcelono, službo pa vzela s seboj. Zasluga za to gre njenemu nekdanjemu nadrejenemu, ki ji je med pandemijo covida-19 odobril delo na daljavo v podnebju, veliko prijetnejšem in ugodnejšem – tako za denarnico kot duha – od sivega in deževnega londonskega. Ambiciozni nekdanji teniški igralki, po mami Nemki, po očetu pa Slovenki, namreč bivanje v tujini ni tuje: prvi del študija je opravila v ZDA, drugega v Madridu, prvo službo pa je nastopila v britanski prestolnici.

    Ker je življenje v Španiji – čeprav večkrat poudari, da je Barcelona Katalonija – že dodobra spoznala v madridskem obdobju, je bila ta država logična izbira, katalonsko glavno mesto pa tudi, saj je edino na španski obali, ki izpolnjuje vsa njena merila: ustrez­no podnebje, atraktiven življenjski slog in karierne priložnosti.

    Barcelona spada med turistično najbolj oblegana mesta na svetu. Bazilika Sagrada Familia je ena glavnih znamenitosti katalonske prestolnice. Foto Lluis Gene/AFP
    Barcelona spada med turistično najbolj oblegana mesta na svetu. Bazilika Sagrada Familia je ena glavnih znamenitosti katalonske prestolnice. Foto Lluis Gene/AFP

    Ustalitev je bila veliko lažja, kot bi bila brez španske pogodbe o delovnem razmerju, ki ji jo je delodajalec ponudil, potem ko se je izkazala za vredno zaupanja, in ji dovolil tam ostati dolgoročno. Pogodba ji je omogočila pridobitev identifikacijske številke NIE, ki je pogoj za odprtje bančnega računa, pridobitev telefonske številke, najem stanovanja … torej za to, da si tam ustvariš življenje. Jezik, nasprotno, to ni – sploh če se giblješ v izsel­jenskih krogih.

    Minljivi odnosi

    V teh seveda prevladuje angleščina, sicer pa je v Barceloni po njenih besedah vsakodnevno načeloma mogoče preživeti tako s polomljeno španščino kot z angleščino, pri vsem bolj zapletenem in tudi višje od osrednje avenije Diagonal, ki prepolavlja mesto, ali v manjših krajih pa ne gre brez katalonščine.

    Z domačini sicer nima pravega stika, jih pa po pripovedi drugih opiše kot zadržane, tradicionalne in varčne. Kot pravi, se Katalonci niti ne marajo družiti z izseljenci, kot je sama, ker vedo, da so tam le začasno – navadno za nekaj let; glede zmenkarij pa je tako, da se bodo, tudi če bodo hodili na zmenke s tujci oziroma tujkami, naposled hoteli ustaliti z nekom od svojih.

    Janine s prijatelji in sodelavci, izseljenska skupnost v Barceloni je zelo povezana. Foto osebni arhiv
    Janine s prijatelji in sodelavci, izseljenska skupnost v Barceloni je zelo povezana. Foto osebni arhiv

    Janine Koleta je družbo sprva iskala na skupinskih vadbah na plaži, raznih srečanjih in zabavah, a kaj kmalu ugotovila, da si jo mora prav zaradi nenehne fluktuacije, prihodov in odhodov, vedno znova obnavljati in iskati nove prijatelje. Tam je namreč že veliko dlje, kot izseljenci ponavadi ostanejo. Pritegnejo jih lahkotnost, sproščenost, zabava in izogibanje odgovornostim, odganjajo pa nizke plače in visoke najemnine, pa tudi zasičenost s takšnim načinom življenja in želja, da si ustvarijo nekaj konkretnega in trajnega, ne pa hipnega, efemernega, tako profesionalno kot drugače.

    »Če si vsaj malo karierno orientiran in nekoliko materialista ter nisi žurer drogeraš, greš po dveh letih večinoma kam drugam, ker imaš dovolj tega peterpanovskega življenja. Zato, da bi si pač zgradil življenje. Prijatelje si zdaj iščem samo še v službi in na padlu, na zabave se mi ne ljubi več hoditi, ker sem že predolgo tu. Ustaljena sem, imam psa, vem, kaj mi je všeč, in iščem ljudi, ki imajo iste hobije, da se lahko potem ob njih družimo. Je pa bil to kar selektiven proces,« priznava.

    Nekdanja profesionalna teniška igralka je zdaj odlična tudi v padlu. Foto osebni arhiv
    Nekdanja profesionalna teniška igralka je zdaj odlična tudi v padlu. Foto osebni arhiv

    Vedno polne plaže

    »Ljudje so zelo sproščeni, vsi so zadovoljni s tem, kar imajo. Hočejo, da jih drugi pustijo pri miru, da lahko delajo svoje, športajo in žurajo ter da nimajo pretiranih odgovornosti. Veliko jim pomeni tudi videz, ker se pač vsi ukvarjajo s športom. Dobiš pa vtis, da nihče nič ne dela, ker je plaža sredi dneva vedno polna,« pravi Janine in dodaja, da se je temu načinu življenja že popolnoma prilagodila. »Življenje v Španiji je na splošno na neki način super, odvisno pa je tudi od tega, kje si. Ne vem, kakšno je življenje v manjših krajih, kjer ni toliko izseljencev, tu, kjer sem jaz, pa je do nas zelo prijazno.«

    Janine ne zamudi priložnosti za rekreacijo v idili sončnega zahoda. Foto osebni arhiv
    Janine ne zamudi priložnosti za rekreacijo v idili sončnega zahoda. Foto osebni arhiv

    Kot glavne prednosti našteje bližino morja; možnost, da užiješ dan tudi pozneje, ker se pač vse – od sončnega vzhoda do dela in večerje – dogaja pozneje; pripravljenost ljudi na druženje tudi med tednom, ne le med vikendom; ukvarjanje s športom; dobro razpoloženje v izseljenski skupnosti ter nenujnost znanja lokalnega jezika; kot slabosti pa oddaljenost narave, drage najemnine in žurersko sceno.

    »Imajo zelo razvito tehno in elektronsko sceno. Vsakih nekaj tednov na primer priredijo nedeljski Brunch in the Park, neke vrste dnevno zabavo, ki traja do večera. Ljudje tam pijejo alkohol in jemljejo droge in sploh ne vem, kako so sposobni iti v ponedeljek v službo. Če nisi del te scene in če ti ni všeč, da se vse dogaja zelo pozno – večerja se ob desetih zvečer, v klub se gre ob dveh zjutraj – se boš zelo težko vklopil. V teh štirih letih in pol dejansko nisem spoznala nikogar, ki bi bil trezen ali ne bi rad žural.«

    V večernih urah se ljudje radi sprehajajo po mogočnih promenadah. Foto osebni arhiv
    V večernih urah se ljudje radi sprehajajo po mogočnih promenadah. Foto osebni arhiv

    Hkrati je Barcelona znana tudi po tem, da je »Peter Pan Land«, kot ji pravi. Dežela, v kateri ljudje nočejo odrasti. Želijo uživati, ne pa se vezati. »Še posebno v izseljenski skupnosti je težko najti ljudi, ki bi se hoteli čemu zavezati. Veliko je poligamije, veliko je odprtih zvez; gejevska scena je velika, Barcelona ima eno največjih gejevskih skupnosti na svetu; na aplikacijah za zmenke ljudje iščejo avanture. Mogoče je to zaneslo sem iz Južne Amerike, ampak večinoma ljudje, ki pridejo samski v Barcelono ali tu potem hodijo na zmenke, ostanejo samski. So pa ljudje v Barceloni zelo, zelo lepi in privlačni; vsi so fit, ker toliko športajo. Ampak to je tudi to.«

    Nori na padel

    Ljubezen je zato tam našla v športu, ki je na celotnem Iberskem polotoku zelo priljubljen, vse bolj pa se širi tudi pri nas. Že prej omenjeni padel ni daleč tenisa, ki ga je Janine Koleta intenzivno igrala petnajst let. Razvil se je v Mehiki v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, desetletje pozneje pa je prodrl v Španijo in od tod še v Argentino. Pravi razcvet je zaradi svoje narave – je »brezstičen« in se ga lahko igra na prostem – doživel v obdobju pandemije covida-19, v Sloveniji pa so se prva igrišča zanj pojavila v Ljubljani leta 2022.

    Foto osebni arhiv
    Foto osebni arhiv

    »Gre za šport, ki je mešanica skvoša in tenisa in se igra na manjšem igrišču kot tenis. Del igrišča so tudi steklene stene, kar pomeni, da se lahko žogica od njih odbije, da jo ti udariš nazaj. Padel je veliko lažje igrati kot tenis, zato je dosegljiv veliko več ljudem. Kdor v življenju ni igral tenisa, lahko igra padel na zelo visoki ravni. Poleg tega je družaben, vedno se igra v dvojicah. Takšna kul rekreacija je in je seveda zato najhitreje rastoči šport v Evropi ali celo na svetu – ker je pač zasvojljiv,« pojasni Janine.

    Soigralce na sebi podobni ravni si lahko poišče na aplikaciji Playtomic, šport pa je tako priljubljen, da je treba termin za igro v prime timu, to je ob šestih oziroma sedmih zvečer, rezervirati že kak teden vnaprej. Pa čeprav v Barceloni kar mrgoli igrišč zanj. Veliko je tudi turnirjev, tako rekoč vsakotedenski so. »Ni, da ni. Če želiš igrati vsak dan, lahko.«

    Foto osebni arhiv
    Foto osebni arhiv

    Tako kot padel, ki ga je v Barceloni ceneje igrati kot pri nas, je tam lahko dosegljivo vse drugo. Trgovine so odprte tudi v nedeljo, tudi takrat je mogoče marsikaj početi, »čeprav je Barcelona v primerjavi s kakim Londonom pravi dolgčas«, dodaja sogovornica, ki je izkusila oboje. Ob tem se v Barceloni lagodno živi tudi zato, ker ne potrebuješ avta in se lahko kamorkoli odpraviš z javnim prevozom ali kolesom, svojim ali takšnim, kot je naš BicikeLJ. Psi, sama ima samičko maltipooja po imenu Charly, sicer denimo na avtobus ne smejo, dobrodošli pa so v restavracijah in trgovinah.

    S svojo Charly ne sme na avtobus, psi pa so dobrodošli v restavracijah in trgovinah. Foto Josué Arteaga
    S svojo Charly ne sme na avtobus, psi pa so dobrodošli v restavracijah in trgovinah. Foto Josué Arteaga

    Ker v Barceloni nima avta, si je Janine kupila še eno tamkaj priljubljeno prevozno sredstvo, motor, in to samo zato, da se lahko z njim odpelje na treninge padla. Igrišča so namreč oddaljena od središča mesta, kjer živi. Ko sva se slišali po telefonu, je ravno prejela sporočilo, da padel, dogovorjen za tisti dan, odpade. Tako pač je tam, zavzdihne in prizna, da če se je česa navzela, se je dvojega: navadila se je zamujati, ker to vsi počnejo, in v zadnjem trenutku spreminjati načrte – ker se nikoli nihče ne drži dogovorjenega.

    Karierni preboj
    od tenisa do Microsofta

    Janine Koleta (1994) je nekdanja profesio­nalna teniška igralka, ki je s štipendijo odšla študirat v ZDA, podiplomski študij pa končala v Madridu, od koder se je nato preselila v London in nastopila svojo prvo službo. Zdaj že štiri leta živi v Barceloni in je del tamkajšnje pisarne Microsofta, kjer je odgovorna za pridobivanje oglaševalcev na brskalniku Bing na nemškem trgu. Pri tem mora zasledovati oziroma dosegati mesečne in polletne cilje.

    S svojimi poslovnimi dosežki v finančnem letu 2024 je lani zasedla tretje mesto v Microsoft Advertisingu na svetu in bila med tristo tridesetimi najboljšimi zaposlenimi v celotnem Microsoftu (skupno jih je 330.000). Za to je prejela nagrado podjetja platinum in enotedensko plačano potovanje na Havaje, kjer so se zbrali vsi nagrajenci in proslavljali svoje uspehe. »To je bil neke vrste življenjski dosežek. Mislim, da se bo težko še kdaj ponovil, glede na to, da so cilji vsako leto višji,« je povedala.

    Zaradi dobrih rezultatov pri delu je nato še napredovala. Pri tem poudarja, da se splača biti vztrajen: »Če si česa želiš, je vredno za to večkrat vprašati in si ne samo želeti. Svoje rezultate moraš imeti zabeležene in na pogajanjih vreči vse karte na mizo: pokazati, kaj vse si naredil, kako si prispeval k poslu, kako si drugim pomagal doseči cilje, in dokazati, da si v svoji vlogi in zunaj nje presegel pričakovanja. Ne smeš obupati, če ti prvič ne uspe. Tudi meni prvič ni, drugič pa mi je.«

