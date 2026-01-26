  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Zaradi zaostritve odnosov s Kitajsko morata orjaški pandi zapustiti Japonsko

    Xiao Xiao in Lei Lei sta se sicer rodila v živalskem vrtu v Tokiu leta 2021.
    Štiriletna Lei Lei bo jutri odpotovala na Kitajsko. FOTO Issei Kato/Reuters
    Galerija
    Štiriletna Lei Lei bo jutri odpotovala na Kitajsko. FOTO Issei Kato/Reuters
    Agata Rakovec Kurent
    26. 1. 2026 | 13:10
    26. 1. 2026 | 13:35
    3:03
    A+A-

    V nedeljo se je na tisoče ljudi zgrinjalo v živalski vrt Ueno v Tokio, kjer so več ur stali v vrsti, da bi se poslovili od dvojčkov Xiao Xiao in Lei Lei, zadnjih orjaških pand v državi, ki se bosta jutri vrnili na Kitajsko. Xiao Xiao in Lei Lei sta se sicer rodila v živalskem vrtu v Tokiu leta 2021. Njuno mater Shin Shin in očeta Ri Rija so Kitajci posodili Japoncem, ki so raziskovali njihovo razmnoževanje. 

    Pandi se bosta v domovino vrnili zaradi poslabšanja diplomatskih odnosov med državama po tem, ko je japonska premierka Sanae Takaiči izjavila, da se bo Tokio vojaško angažiral, če bo Kitajska napadla Tajvan. V začetku tega meseca je Kitajska zaostrila omejitve glede izvoza redkih kovin in izdelkov iz njih na Japonsko, zdaj pa bodo Japonci prvič po letu 1972, ko sta državi normalizirali odnose, ostali brez pand.

    Orjaški pandi se poslavljata. Obiskovalcem živalskega vrta Ueno v Tokiu bodo ostali le še plišasti nadomestki. FOTO Issei Kato/Reuters
    Orjaški pandi se poslavljata. Obiskovalcem živalskega vrta Ueno v Tokiu bodo ostali le še plišasti nadomestki. FOTO Issei Kato/Reuters

    Orjaške pande v divjini živijo le na Kitajskem, v gorskih gozdovih v provincah Sečuan, Shaanxi in Gansu.

    Ljudska republika Kitajska jih že od svoje ustanovitve leta 1949 podarja kot gesto dobre volje do svojih mednarodnih zaveznikov in tekmecev, kar je znano kot »diplomacija s pandami«. Vendar živali, tudi tiste, ki se skotijo v tujini, ostanejo last Kitajske. V zameno države gostiteljice Kitajski na leto plačajo približno milijon dolarjev (843.000 evrov) za par pand. V zadnjem času so kitajska posojila s pandami sovpadala z večjimi trgovinskimi sporazumi. Leta 2011, med pogajanji o pogodbah za dobavo lososovega mesa, vozil Land Rover in energetske tehnologije, je Kitajska dve pandi posodila živalskemu vrtu v Edinburgu na Škotskem. V zadnjih letih so na Kitajsko sicer vrnili že veliko pand. Posojilna pogodba namreč običajno traja deset let, čeprav so podaljšanja pogosta.

    V nedeljo je bila gneča v živalskem vrtu nepopisna, a zanimanja je bilo še veliko več kot vstopnic. FOTO Issei Kato/Reuters
    V nedeljo je bila gneča v živalskem vrtu nepopisna, a zanimanja je bilo še veliko več kot vstopnic. FOTO Issei Kato/Reuters

    Po podatkih mestnih oblasti v Tokiu se je za eno od 4400 prostih mest za slovo od pand potegovalo kar 108.000 ljudi, da so prišli na vrsto, pa so nekateri čakali več kot tri ure in pol. Nekateri so se ob slovesu od živali, ki so ju spremljali vrsto let, razjokali. Ai Širakava je za BBC povedala, da je sina vozila k njima, ko je bil še dojenček. »Vesela sem, da sem se danes lahko poslovila od njiju,« je še dodala. Druga obiskovalka je povedala, da ju spremlja že leta. »Opazovati njuno odraščanje mi je bilo v veliko veselje,« je pripovedovala.

