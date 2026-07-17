Japonska dovolila vrnitev daljnih dedičev, prestol ostaja le za moške

Japonski parlament je danes sprejel spremembe zakona o cesarski hiši, s katerim bodo v tej najstarejši neprekinjeni dedni monarhiji na svetu prvič po več desetletjih omilili pravila o nasledstvu na prestolu. Kljub podpori javnosti pa ženske še vedno ne bodo mogle postati cesarice, poročajo tuje tiskovne agencije.

Spremembe je zgornji dom parlamenta potrdil, medtem ko v državi vlada zaskrbljenosti zaradi pomanjkanja moških dedičev v cesarski družini.

V skladu z njimi bo lahko cesarska družina znova vključila daljne samske moške sorodnike, starejše od 15 let, iz enajstih nekdanjih družin, ki so jih iz monarhije izključili po porazu Japonske v drugi svetovni vojni.

Ženske pa bodo po poroki z navadnim moškim lahko obdržale naziv in ostale članice cesarske družine. Doslej so se morale odpovedati nazivom in zapustiti cesarsko družino, kar je med drugim povzročilo znatno zmanjšanje članov cesarske družine. To je leta 2021 morala storiti tudi princesa Mako, hčerka prestolonaslednika Akishina, ko se je poročila s svojim srčnim izbrancem iz študentskih časov.

Danes sprejeto dopolnilo pomeni prvo spremembo zakona o cesarski hiši, ki ureja delovanje, nasledstvo in pravila japonske cesarske družine, od leta 1949. Pomeni tudi največjo prenovo japonskega cesarskega sistema v zadnjih desetletjih. FOTO: Richard A. Brooks/AFP

Podpora, da bi bile na prestolu tudi ženske

Z dopolnilom pa ne bodo spremenili prepovedi, po kateri ženske ne morejo prevzeti prestola, čeprav ima to v javnosti široko podporo. V nedavnih anketi je to podprlo več kot 70 odstotkov vprašanih. To pomeni, da priljubljena 24-letna princesa Aiko, edina hčerka sedanjega 66-letnega cesarja Naruhita, še naprej ne bo upravičena do prestola.

Dopolnilo zakona je minuli teden že potrdil spodnji dom parlamenta, pred uveljavitvijo pa mora prestati še končne pravne postopke, poroča britanski BBC.

Japonska cesarska družina se lahko pohvali z najdaljšo dedno linijo, ki sega več kot 2600 let v preteklost. Toda družina je vse manjša, javnost pa je že dolgo zaskrbljena zaradi vse manj moških dedičev v njej, medtem ko lahko prestol dedujejo le moški potomci po moški liniji. V 16-članski cesarski družini je sedaj samo pet moških.

Prva sprememba po letu 1949

Danes sprejeto dopolnilo pomeni prvo spremembo zakona o cesarski hiši, ki ureja delovanje, nasledstvo in pravila japonske cesarske družine, od leta 1949. Pomeni tudi največjo prenovo japonskega cesarskega sistema v zadnjih desetletjih.

Sedaj je uradni prestolonaslednik cesarjev mlajši 60-letni brat Fumihito. Njegov sin, 19-letni princ Hisahito, je drugi v vrsti za prestol. Če zakona ne bi spremenili, bi se nasledstvena linija končala, če Hisahito ne bi imel sina. Tretji in zadnji kandidat za prestol pa je cesarjev 90-letni stric.