Yuki Imai, poročevalec časopisa Hokkaido Shimbun, je bil aretiran sredi oktobra, ko se je pripravljal na vrnitev na Japonsko po dveletnem delu v dopisništvu tega časopisa v mestu Južno-Sahalinsk na otoku Sahalin na ruskem Daljnem vzhodu.

Ruske oblasti trdijo, da je Imai na otoku izvajal vohunske dejavnosti in zbiral podatke o ruskih obrambnih zmogljivostih, ki naj bi jih nameraval posredovati japonski obveščevalni službi. Tako časopis Hokkaido Shimbun kot japonska premierka Sanae Takaiči sta te navedbe zanikala. Njegovo pridržanje je zaostrilo napetosti med Tokiom in Moskvo ter spodbudilo Takaičijevo, da je med srečanjem z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom na vrhu APEC na Kitajskem prejšnji teden zahtevala izpustitev Imaija, so pisali v Guardianu.

Aretacija se dogaja v času hitrega slabšanja odnosov med Japonsko in Rusijo, kar je posledica podpore Tokia Ukrajini in dolgoletnega spora glede otokov v Kurilskem otočju blizu Sahalina, ki jih na Japonskem imenujejo »severna ozemlja«. V izjavi je Nozomi Imai, Imaijeva žena, dejala, da je zaradi stiske, v kateri se je znašel njen mož, vsa družina »ujeta v žalost. Yuki Imai ni le novinar. Je ljubljen sin, mož in oče. Prosim, vrnite tega dragocenega očka njegovi mali hčerki.«