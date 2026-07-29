Jared Leto tarča novih obtožb o spolnem nasilju

Več žensk je ameriškega igralca in glasbenika Jareda Leta obtožilo domnevnih kaznivih ravnanj spolne narave, ki naj bi se zgodila, ko so bile še najstnice. Njihove izpovedi je objavil BBC v dokumentarnem filmu Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. Leto se na vprašanja britanske medijske hiše ni odzval, podobne obtožbe, ki so bile objavljene lani, pa je zanikal.

Za dokumentarec je spregovorilo deset žensk, od katerih jih je devet svojo zgodbo javno predstavilo prvič. Po njihovih navedbah so se z Letom srečale med letoma 2002 in 2016, ko je bil igralec in pevec skupine Thirty Seconds to Mars.

Avtorji dokumentarca navajajo, da so dele izpovedi preverili pri prijateljih in sorodnikih sogovornic, ki so jim o domnevnih dogodkih povedale že takrat. V nekaterih primerih so pregledali tudi fotografije in sporočila, ki po njihovih navedbah podpirajo trditve žensk.

Sogovornica, predstavljena s psevdonimom Isabel, trdi, da jo je Leto leta 2002 napadel v motelu v Las Vegasu, ko je bila stara 17 let. Dejala je, da je dogodek dolga leta razumela kot posledico lastne nepremišljenosti in krivdo pripisovala sebi. Šele pozneje je menda ugotovila, da je bil Leto takrat že v tridesetih letih.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Nekdanja manekenka Alex je opisala srečanje z Letom po koncertu skupine Thirty Seconds to Mars v Londonu leta 2013. Takrat je bila stara 19 let. Po njenih navedbah je ostala sama z njim v hotelski sobi, kjer ji je menda grozil s spolnim nasiljem.

Tretja sogovornica Clara je povedala, da je pevca opozorila, da je mladoletna, ampak njenih besed ni upošteval. Kot pravi, se je ob tem zahihital, kot da bi bilo to smešno.

Etta navaja, da jo je Leto pri 16 letih večkrat klical in jo nagovarjal z neprimerno vsebino. Pozneje je prejela sporazum o nerazkrivanju informacij, ki ga ni podpisala, a ga je dala na vpogled avtorjem dokumentarca.

Še štiri ženske so opisale nenavadne in neprimerne telefonske klice. Ena od sogovornic trdi, da jo je Leto pri 14 letih po neprimerni pripombi poskušal povabiti v zaodrje festivala. Dva nekdanja sodelavca njegove skupine sta povedala, da je bilo osebju neprijetno zaradi njegovih stikov z najstnicami.

BBC je na spletu naštel več kot 120 navedb o Letovem vedenju do žensk. Leto se na nove obtožbe ni odzval.