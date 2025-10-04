Javier Milei, predsednik Argentine, je po mami Hrvat

Javier Milei, predsednik Argentine, je znan po svojem kontroverznem političnem slogu in ekonomskih reformah. Manj pa je znano, da ima Milei hrvaške korenine po materini strani.

Milei je bil rojen 22. oktobra 1970 v Buenos Airesu. Njegova mati, Alicia Luján Lucich, je doma iz hrvaške družine, ki izvira iz Dalmacije. Po poročanju novinarja Rodriga Lussicha, ki je razkril, da sta z Mileijem sorodnika po materini strani, so njuni predniki prišli iz Jelse na otoku Hvaru in se naselili v San Lorenzu v provinci Santa Fe.

Poleg hrvaškega porekla ima Milei tudi italijanske korenine po očetovi strani, saj so njegovi predniki prišli iz Kalabrije.

Milei je v preteklosti javno spregovoril o težavnih odnosih s starši. Po njegovih besedah je bil v mladosti žrtev fizičnega in psihičnega nasilja s strani svojega očeta, Norberta Horacia Mileija, medtem ko je bila njegova mati, Alicia Luján Lucich, precej pasivna.

Milei je večkrat poudaril, da so ga odnosi z njegovimi starši zaznamovali za vse življenje. V nekem intervjuju je dejal, da je zaradi travmatičnih izkušenj prenehal komunicirati z njimi.

Več let je preživel v stiku le s svojo mlajšo sestro Karino, ki je bila njegova edina zavzenica v otroštvu in tudi kasneje. Javier jo pogosto imenuje "šef" in ji pripisuje ključno vlogo pri njegovem političnem vzponu.