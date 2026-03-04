Teorije zarote: je bil na odru zvezdnik ali njegov dvojnik?

Po četrtkovi prireditvi v pariški dvorani Olympia so se razplamtele teorije zarote, da častnega cezarja ni prejel ameriški igralec Jim Carrey, ampak je bil na odru njegov dvojnik. Stvari so šle tako daleč, da je morala dati izjavo igralčeva tiskovna predstavnica Marleah Leslie. »Jim Carrey se je udeležil podelitve nagrad cezar, kjer je prejel častno nagrado cezar,« je povedala za CNN.

Splet so namreč preplavili posnetki in fotografije vidno spremenjenega zvezdnika filmov Butec in butec, Maska, Ace Ventura: Nori detektiv, Ti, ti lažnivec, Trumanov šov, Človek z Lune, Večno sonce brezmadežnega uma in mnogih drugih. Olje na ogenj je prilil še umetnik preobleke Alexis Stone, znan po svoji neverjetni sposobnosti, da se preobrazi v različne znane osebnosti. Na družbenih omrežjih je objavil zapis, ki namiguje, da je na podelitvi nagrad posnemal Jima Carreyja. Vse skupaj je zmedlo tudi igralko Meghan Fox, ki je po poročanju Guardiana zavzdihnila, da ne ve več, kaj je res in kaj ne.

Častni cezar je najnovejša v dolgi vrsti filmskih nagrad, ki jih je prejel Jim Carrey, a v njej ni najbolj želenega oskarja. Mnogi sicer menijo, da bi si ga zaslužil (vsaj) za Človeka z Lune. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Stvar je najbrž precej preprosta. 64-letni Carrey si je želel biti videti dobro na svoj veliki dan, zato si je pomagal s storitvami estetskih kirurgov, kot že mnogokrat prej pa rezultat tudi tokrat ni bil najboljši. Njegov obraz je bil resda zglajen, a hkrati so njegove obrazne poteze zdaj tako spremenjene, da so mnogi verjeli, da na odru ni človek, ki jih je na velikem platnu tolikokrat spravil v smeh.

Igralec v zadnjih letih sicer živi precej odmaknjeno življenje. Že leta 2022 je za Access Hollywood dejal, da precej resno razmišlja o upokojitvi, a leta 2025 se je še tretjič vrnil kot zlobni dr. Robotnik v Ježku Soniku. »Zmanjkalo mi je denarja,« je prostodušno priznal.

Na špekulacije o igralčevem videzu se je za Variety odzval tudi francoski filmski producent Gregory Caulier, odgovoren za organizacijo prireditve. Razkril je, da je Carrey dolgo vadil svoj govor in se z njim posvetoval o izgovarjavi nekaterih besed. »Prišel je s svojo partnerko, hčerko, vnukom in dvanajstimi bližnjimi prijatelji in družinskimi člani. Tam je bil tudi njegov stari prijatelj Michel Gondry, ki je z njim posnel film in dve seriji, in presrečna sta bila, da se spet vidita,« je poskušal utišati govorice.